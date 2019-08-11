MAGAZİN

Ünlü isimlerden bayram mesajları

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 11.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

Ünlü isimler ailelerinin ve sevenlerinin bayramını sosyal medyadan kutladı.

İşte ünlü isimlerin bayram mesajları...

Ünlü isimlerden bayram mesajları

ARAS BULUT İYNEMLİ

ARAS BULUT İYNEMLİ
Herkese iyi bayramlar

PINAR AYLİN

PINAR AYLİN
Bayramlar özeldir bayramlar güzeldir. Sevgiyle dolu nice bayramlara

BAŞAK SAYAN

BAŞAK SAYAN
Herkese sevdikleriyle güzel zaman geçirecekleri, yaşlıların unutulmadığı, sokaktaki canlara sahip çıkıldığı, çocukların sevindirildiği neşe ve huzur dolu bir bayram dilerim. Neye ihtiyacınız varsa onu verin. Verin ki yaşamınızda çoğalsın... Sevgilerimle...

BURCU ESMERSOY

BURCU ESMERSOY
Sağlıklı, bereketli, muhabbetli.. Bol kahkaha dolu, mutlu bayramlar.

DERYA BEŞERLER

DERYA BEŞERLER
Herkese ailesiyle, sevdikleriyle mutlu huzurlu bayramlar olması dileğiyle. İyi bayramlar… Minikler harçlığınız bol olsun

DERYA ŞENSOY

DERYA ŞENSOY
İyi bayramlar

MURAT YILDIRIM

MURAT YILDIRIM
Sevdiklerinize sımsıkı sarıldığınız bayramlarınız olsun...Bayramınız mübarek olsun, sevgi, barış, sağlık ve huzur ile...Eid Mubarak.

ÖZLEM KAYMAZ

ÖZLEM KAYMAZ
Sağlıkla, huzurla, bereketi ile mutlu bayramlar!

MERVE DİZDAR

MERVE DİZDAR
Mutlu bayramlar

GÜL SUNAL

GÜL SUNAL
Bayramınız kutlu olsun.

İSMAİL FİLİZ

İSMAİL FİLİZ
Herkese mutlu, huzurlu, güzel bir bayram dilerim

KENAN DOĞULU

KENAN DOĞULU
Bu bayramda sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik ve empati duygularının hakim olduğu, güneşli, neşeli, huzurlu, kavuşmalı, barışmalı ve eğlenceli bir bayram geçirmemizi diliyorum. Mutlu bayramlar.

ÜMİT ERDİM

ÜMİT ERDİM
Kurban Bayramı’mızı en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle beraber nice bayramlar dileriz.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı aras lbulut ünlü isimler

En Çok Okunan Haberler

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

Her paylaşımı olay! Sırrını verdi

Her paylaşımı olay! Sırrını verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nazlı Çelik annesiyle fotoğraf paylaştı

Annesini paylaştı; yorum ve beğeni yağdı

Hadise'nin Harbiye konserinde giydiği kostümler olay oldu!

Kostümleri olay oldu! 'Çarpılacaksın!'

Kylie Jenner’ın 250 milyon dolarlık yattaki doğum gününden ilk kareler

250 milyon dolarlık yatta doğum günü! İşte ilk görüntüler

Miray Daner ve Kubilay Aka aşkı neden bitti? Yeni iddia

İhanetin ardından ayrılıkla ilgili yeni iddia

Yıldız Tilbe'den sıra dışı konser kıyafeti!

Yıldız Tilbe'den sıra dışı konser kıyafeti!

Deren Talu dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.