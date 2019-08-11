İşte ünlü isimlerin bayram mesajları...
Ünlü isimlerden bayram mesajları
ARAS BULUT İYNEMLİ
Herkese iyi bayramlar
PINAR AYLİN
Bayramlar özeldir bayramlar güzeldir. Sevgiyle dolu nice bayramlara
BAŞAK SAYAN
Herkese sevdikleriyle güzel zaman geçirecekleri, yaşlıların unutulmadığı, sokaktaki canlara sahip çıkıldığı, çocukların sevindirildiği neşe ve huzur dolu bir bayram dilerim. Neye ihtiyacınız varsa onu verin. Verin ki yaşamınızda çoğalsın... Sevgilerimle...
BURCU ESMERSOY
Sağlıklı, bereketli, muhabbetli.. Bol kahkaha dolu, mutlu bayramlar.
DERYA BEŞERLER
Herkese ailesiyle, sevdikleriyle mutlu huzurlu bayramlar olması dileğiyle. İyi bayramlar… Minikler harçlığınız bol olsun
DERYA ŞENSOY
İyi bayramlar
MURAT YILDIRIM
Sevdiklerinize sımsıkı sarıldığınız bayramlarınız olsun...Bayramınız mübarek olsun, sevgi, barış, sağlık ve huzur ile...Eid Mubarak.
ÖZLEM KAYMAZ
Sağlıkla, huzurla, bereketi ile mutlu bayramlar!
MERVE DİZDAR
Mutlu bayramlar
GÜL SUNAL
Bayramınız kutlu olsun.
İSMAİL FİLİZ
Herkese mutlu, huzurlu, güzel bir bayram dilerim
KENAN DOĞULU
Bu bayramda sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik ve empati duygularının hakim olduğu, güneşli, neşeli, huzurlu, kavuşmalı, barışmalı ve eğlenceli bir bayram geçirmemizi diliyorum. Mutlu bayramlar.
ÜMİT ERDİM
Kurban Bayramı’mızı en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle beraber nice bayramlar dileriz.
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