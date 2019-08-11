Ünlü isimlerden bayram mesajları

Herkese sevdikleriyle güzel zaman geçirecekleri, yaşlıların unutulmadığı, sokaktaki canlara sahip çıkıldığı, çocukların sevindirildiği neşe ve huzur dolu bir bayram dilerim. Neye ihtiyacınız varsa onu verin. Verin ki yaşamınızda çoğalsın... Sevgilerimle...

Herkese ailesiyle, sevdikleriyle mutlu huzurlu bayramlar olması dileğiyle. İyi bayramlar… Minikler harçlığınız bol olsun

Sevdiklerinize sımsıkı sarıldığınız bayramlarınız olsun...Bayramınız mübarek olsun, sevgi, barış, sağlık ve huzur ile...Eid Mubarak.

KENAN DOĞULU

Bu bayramda sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik ve empati duygularının hakim olduğu, güneşli, neşeli, huzurlu, kavuşmalı, barışmalı ve eğlenceli bir bayram geçirmemizi diliyorum. Mutlu bayramlar.