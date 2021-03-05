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  4. Ünlü isimlerden Bitlis paylaşımları! Şehit haberleri yürekleri dağladı 

Ünlü isimlerden Bitlis paylaşımları! Şehit haberleri yürekleri dağladı 

05.03.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Ünlü isimlerden Bitlis paylaşımları! Şehit haberleri yürekleri dağladı 

Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Meydana gelen helikopter kazasının ardından 11 askerimiz şehit düştü, 2 askerimiz de yaralandı. Acı haberin arkasından ünlü isimler de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla, şehitlere rahmet diledi…

Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi helikopter 4 Mart Perşembe saat 14.25 itibarıyla irtibat kesildikten kaza kırıma uğradı. 11 asker şehit olurken, 2 askerimiz de yaralandı. Ünlüler isimler de sosyal medya hesaplarından üzüntülerini paylaştı...

DEMET AKBAĞ

"Tatvan’da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı askerlerimize Allah acil şifalar versin, dualarımız onlarla..."

ACUN ILICALI

"Bitlis’te meydana gelen talihsiz helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun"

ÇAĞATAY ULUSOY

"Bitlis’te şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet ,kıymetli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum"

ANIL TETİK

"Canım komutanım Allah senin ve tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm... Çok ama çok iyi bir insandın.."

anıl

EMRE KARAYEL

"Bitlis’te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı sabırlar dilerim. çok üzgünüm."

ŞORAY UZUN

"Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan 9 vatan evladına başsağlığı; ailelerine, silah arkadaşlarına, sevenlerine ve bizlere sabırlar diliyorum.."

YAVUZ SEÇKİN

"Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimizin ruhları şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun."

MURAT ÜNALMIŞ

11 şehidimize Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabır versin. Başımız sağ olsun.

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MURAT KEKİLLİ

"Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve metanet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum."

VOLKAN KONAK

"Yaşanan helikopter kazası nedeniyle, Şehit olan askerlerimizin acılarını derinden yaşıyor, ailelerine sabırlar diliyorum.
Yaralı askerlerimizin sağlıklarına kavuşmaları dileğiyle."

FUNDA ARAR

"Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Yine yüreğimiz yandı."

funda

ŞAHİN IRMAK

"Helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum... Allah ailelerine sabır versin... Çok üzücü..."

SEDA SAYAN

"Başımız sağ olsun. Allah yaralı askerlerimize şifa versin."

BEHZAT UYGUR

"Helikopter kazası nedeni ile hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum, mekanları cennet olsun... başımız sağ olsun..."

ALİŞAN

"Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."

MUAZZEZ ERSOY

"Askeri helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa; ailelerine ve milletimize sabır dilerim. Çok üzgünüm."

MURAT BOZ

"Bitlis Tatvan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."

DERYA ULUĞ

"Bitlis'te düşen helikopterde şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara acil şifalar."


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şehit Bingöl Bitlis

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