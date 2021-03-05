Ünlü isimlerden Bitlis paylaşımları! Şehit haberleri yürekleri dağladı 

Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi helikopter 4 Mart Perşembe saat 14.25 itibarıyla irtibat kesildikten kaza kırıma uğradı. 11 asker şehit olurken, 2 askerimiz de yaralandı. Ünlüler isimler de sosyal medya hesaplarından üzüntülerini paylaştı...

DEMET AKBAĞ

"Tatvan’da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı askerlerimize Allah acil şifalar versin, dualarımız onlarla..."

ACUN ILICALI

"Bitlis’te meydana gelen talihsiz helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun"

ÇAĞATAY ULUSOY



"Bitlis’te şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet ,kıymetli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum"

ANIL TETİK

"Canım komutanım Allah senin ve tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm... Çok ama çok iyi bir insandın.."

EMRE KARAYEL

"Bitlis’te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı sabırlar dilerim. çok üzgünüm."