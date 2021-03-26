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  4. Ünlü isimlerden koronavirüse yenilen oyuncu Luran Ahmeti'ye veda mesajları

Ünlü isimlerden koronavirüse yenilen oyuncu Luran Ahmeti'ye veda mesajları

26.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında rol alan Kuzey Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti, koronavirüse yenildi.

Ahmeti'nin vefatının ardından sanatçı dostları veda mesajları yayınladı.

Ünlülerden Luran Ahmeti'ye veda

BÜLENT ŞAKRAK

BÜLENT ŞAKRAK
"Ah bee koca Arnavut... Devrin daim olsun."

GONCA VUSLATERİ

GONCA VUSLATERİ
"Kalbim paramparça oldu bu haberle... Ah Lüran. Hayal Kahvesi’nde sabaha kadar müzik dinleyip günü doğurduğumuz günlere sakladım dualarımı... Makedonya’ya gittiğimde geçirdiğim 15 günün en komik en kral sohbetiydin sen. Oyuncu dostumuz koronavirüse yenik düştü... Allah rahmet eylesin... Ailesi, dostları ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun... çok üzüldüm.. çok üzüldüm. Bu hastalığın insan sağlığı için korkunç bir tehdit olduğunu bilmek için daha kaç can yok olacak... ah!"

HAZAL KAYA

HAZAL KAYA
"Çok üzgünüm gözyaşlarım durmuyor. Çok özleyeceğiz loçkam... Bu ne zamansız ölüm..."

KAAN URGANCIOĞLU

KAAN URGANCIOĞLU
"Çok güzel adamdı, yakınlarına sabır diliyorum."

CELİL NALÇAKAN

CELİL NALÇAKAN
"Tanışmak kısmet olmadı ama tanıyan ahbaplarımdan ne kadar iyi bir insan olduğunu duydum daima... Oyunculuğuna hep çok imrendim, birlikte oynamayı çok istedim, kısmet olmadı. Ruhu şâd olsun, ailesi ve sevenlerine sabır dilerim. Çok üzgünüm."

CEYDA ATEŞ

CEYDA ATEŞ
"Canım Luran... Elveda Rumeli ve Makedonya günlerimizi unutmayacağım... Mekanın cennet olsun..."
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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