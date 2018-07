Ünlü isimlerden Mustafa Ceceli'ye tepki

İşte Mustafa Ceceli'ye tepki gösteren ünlü isimler...

Murat Dalkılıç

Murat Dalkılıç, kendisinin de bağlı olduğu Poll Production’ın açıklamasını sosyal medyadan yayınlayarak, Polat Yağcı’ya yönelik “Maalesef seninle aynı çatı altında olmaktan gurur duyamadım ve duyamayacağım…” dedi. Bazı isimler Dalkılıç’ın İntizar’ı kastettiğini sandı. Dalkılıç bir ileti daha atarak, “Poll Productiondan bahsediyorum” dedi.

Mabel Matiz

İntizar'ı rahat bırakın. Bugün dünya için bir iyilik yapın ve ses tonunuzdaki homofobiyi susturun.

Berrak Tüzünataç

“Çocuklara, kadınlara, hayvanlara, her türlü savunmasız canlıya her türlü taciz, şiddet ve sapkınlığın yapıldığı, her gün bu türde yeni haberlerin okunduğu bir dönemde artık yetişkinlerin hür iradeleriyle yaşadıkları özel hayat hayatları üzerinden “ahlak” devşirmeyi bıraksak mı? Çok sahte oluyor zira.”

Pucca (Pınar Karagöz)

"Bugün hepimiz magazin şoku yaşadık. Ben hala toparlanamadım, öyle bir işsizlik düşün... Mustafa Ceceli’nin eski eşi ve İntizar olayından bahsediyorum. Şok geçtikten sonra Sinem Gedik’e yapılan yorumlara daha şok oldum. Eski eşinin mahrem görüntülerini basına dağıtıp, kendini tekrar ‘evin nur yüzlü oğlu’ göstermeye çalışan kişi bence gerçekten kötü bir insandır. Ondan gelecek paraları düşünüp, İntizar’ı işten kovan kişi ise korkunç biridir. Kadını yatak odasında kameraya aldırması zaten başlı başına ahlaksızlıktır. Biseksüel olduğu için çocuğu elinden almaya çalışmasından bahsetmiyorum bile. Boşanmadan önce dünyanın en iyi annesi olarak adlandırılıp, ilişkisi yüzünden karalamaya calışmak nedir ya? Sinem Gedik, bilmiyorum bunu okur musun, umarım davan emsal teşkil eder ve sen kazanırsın... Ayrıca Mustafa Ceceli mi İntizar mı deseler İntizar tabii ya."