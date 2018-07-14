MAGAZİN

Ünlü isimlerden Mustafa Ceceli'ye tepki

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2018 14:59 | Son Güncelleme

Magazin dünyası Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la aşk yaşadığı iddiası ile sarsıldı. Oğlunun velayetini almak isteyen Mustafa Ceceli, eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar’ın mahrem görüntülerini internet sitelerine sızdırdı. Bu olayın ardından ünlü isimlerden de Mustafa Ceceli'ye tepki gecikmedi.

Ünlü isimlerden Mustafa Ceceli'ye tepki

İşte Mustafa Ceceli'ye tepki gösteren ünlü isimler...

Murat Dalkılıç

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Murat Dalkılıç, kendisinin de bağlı olduğu Poll Production’ın açıklamasını sosyal medyadan yayınlayarak, Polat Yağcı’ya yönelik “Maalesef seninle aynı çatı altında olmaktan gurur duyamadım ve duyamayacağım…” dedi. Bazı isimler Dalkılıç’ın İntizar’ı kastettiğini sandı. Dalkılıç bir ileti daha atarak, “Poll Productiondan bahsediyorum” dedi.

Mabel Matiz

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İntizar'ı rahat bırakın. Bugün dünya için bir iyilik yapın ve ses tonunuzdaki homofobiyi susturun.

Berrak Tüzünataç

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“Çocuklara, kadınlara, hayvanlara, her türlü savunmasız canlıya her türlü taciz, şiddet ve sapkınlığın yapıldığı, her gün bu türde yeni haberlerin okunduğu bir dönemde artık yetişkinlerin hür iradeleriyle yaşadıkları özel hayat hayatları üzerinden “ahlak” devşirmeyi bıraksak mı? Çok sahte oluyor zira.”

Pucca (Pınar Karagöz)

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"Bugün hepimiz magazin şoku yaşadık. Ben hala toparlanamadım, öyle bir işsizlik düşün... Mustafa Ceceli’nin eski eşi ve İntizar olayından bahsediyorum. Şok geçtikten sonra Sinem Gedik’e yapılan yorumlara daha şok oldum. Eski eşinin mahrem görüntülerini basına dağıtıp, kendini tekrar ‘evin nur yüzlü oğlu’ göstermeye çalışan kişi bence gerçekten kötü bir insandır. Ondan gelecek paraları düşünüp, İntizar’ı işten kovan kişi ise korkunç biridir. Kadını yatak odasında kameraya aldırması zaten başlı başına ahlaksızlıktır. Biseksüel olduğu için çocuğu elinden almaya çalışmasından bahsetmiyorum bile. Boşanmadan önce dünyanın en iyi annesi olarak adlandırılıp, ilişkisi yüzünden karalamaya calışmak nedir ya? Sinem Gedik, bilmiyorum bunu okur musun, umarım davan emsal teşkil eder ve sen kazanırsın... Ayrıca Mustafa Ceceli mi İntizar mı deseler İntizar tabii ya."

Ayşe Özyılmazel

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"Çocuğunun annesini soktuğun durumdan utanacak mısın? Çocuğuna yarın ne diyeceksin! Ben ahlaklıyım, annen ahlaksız mı? Bunu vicdanına anlatabiliyorsan sorun yok! "

Nilgün Belgün

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"Erkekler ve kadınlar hiçbir konuda eşit değil maalesef..."

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Mehmet Coşkundeniz

"O senin çocuğunun annesi be rezil herif! Çocuğun büyüdüğünde ne diyeceksin ona? Ya senin ihanetlerin? Polisten kaçtığın geceyi anlatsana!!"

Özgür Aras

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“Kadına şiddetin bu kadar yükseldiği bir ortamda evladının anasını aslanların önüne atar gibi arenaya fırlatmanızın hiçbir açıklaması hiçbir vicdanda kabul görmeyecektir. Size naçizane tavsiyem kendinizi daha fazla küçük düşürmeden bu ucuz, bu düşük, bu kirli dil ve davranışı bir an önce düzeltmeniz.”

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ayşe ÖZYILMAZEL, senden ahlak dersi almak da varmış... İyi yoldasındır inşallah.
kardesim olayi hemen koru korune lezbiyen iliskisine cekmeyin ortada ihanet var ihaneti baska bir erkekle mi kadinla mi yaptigin ihaneti degistirmez. iki tarafta bos degil serefsizlik akiyor ikisinden de.
Bu ceceli kadar yer yüzünde süzme yoktur başka
Ceceli playboy gülüyle ihanet etti esine yuvasi o yuzden yıkıldı unutmayalım cok ahlakli biriymis gibi videoyu basına vermis yarin obur gun selinin ne videoları cikar
kadın cecelide neyi bulamadıda intizarı tercih etti :)
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