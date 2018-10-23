Ünlü isimlerden Omega 3 deneyi

Sinem ERYILMAZ - Ömer HASAR - Can EROK / İSTANBUL, (DHA) -ÇOCUK sağlığı ve başarısında Omega 3'ün rolünü vurgulamak için bir araya gelen ünlü isimler balıkyağı ile ilgili deney yaptı, annelerle sohbet etti ve oyun oynadı. Haftada en az 2 kez balık tüketilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ayper Somer "Balık yağını doğal yollarla alamıyorsak suni yoldan almalıyız" dedi.

Çocuk sağlığı ve konsantrasyonu, çcoukların derslerdeki başarısının artırılmasına yönelik araştırmalar ebeveynlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Bu kapsamda hem Koruncuk Vakfı’na destek vermek hem de 'çocuk sağlığı ve başarısında Omega 3’ün' rolünü vurgulamak için bir proje hayata geçirildi. Projenin tanıtım toplantısına ünlü manken Demet Şener, Yasemin Özilhan, Oyuncu Aslı Tandoğan, 'İftarlık Gazoz' filminin kahramanı Berat Efe Parlak, ekranların sevilen 'Kıvırcık'ı Alihan Türkdemir, Adını Sen Koy dizisinin oyuncusu Balım Gaye Bayrak ve Doğancan Sarıkaya katıldı.

"ÇOCUKLARIN KONTROLÜ ÇOK ÖNEMLİ"

Bu tarz etkinliklerde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Demet Şener, "Çocuklarla ilgili her etkinliğe koşa koşa geliyorum. Çok anlamlı bir iş" dedi. Oyuncu Aslı Tandoğan ve Demet Şener çocuklarının tablet kullanımına günlük sınırlama getirdiklerini ifade ederken ikinci çocuğuna hamile olan Tandoğan, "Neye baktıkları, neyle oynadıkları ve seyrettikleri çok önemli. Onun kontrolünü sağlamak da önemli. Ben de elimden geldiği kadar tablet vermemeye çalıştım ama olmuyor. Yanındaki arkadaşı oynuyor oradan görüyor. Hem zaman hem de içerik olarak kontrol çok önemli. Bence ebeveynlerin buna dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.