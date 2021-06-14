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  4. Ünlü isimlerden Selçuk Tekay'a veda! 'Sanatçılar ölümsüzdür'

Ünlü isimlerden Selçuk Tekay'a veda! 'Sanatçılar ölümsüzdür'

14.06.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vurgun, Unuturum Diye Yorma Kendini, Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda gibi pek çok başarılı şarkısıyla bilinen, Türkiye'nin ünlü keman virtüözlerinden biri olan Selçuk Tekay önceki gün hayatını kaybetti. Sevilen sanatçının ölüm haberini Emel Sayın sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Acı haberin sonrasında usta isim için Armağan Çağlayan, Nilüfer, Gonca Vuslateri, Ferhat Göçer gibi birçok tanınmış isim de veda mesajı yayınladı.

İşte ünlü isimlerin Selçuk Tekay'a vedası...

SELÇUK TEKAY'A VEDA... ÜNLÜ İSİMLER PAYLAŞTI!

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
"Yıllarca aynı popstar Alaturka’da aynı sahneyi paylaştığımız Selçuk Tekay veda etmiş …. Güle güle Selçuk Abi… Yattığınız yer Nur olsun…"

EMEL SAYIN

EMEL SAYIN
"Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

GONCA VUSLATERİ

GONCA VUSLATERİ
"Sanatçılar ölümsüzdür."

NİLÜFER

NİLÜFER
"Müzisyen arkadaşım sevgili Selçuk Tekay aramızdan ayrıldı, ailesine sabırlar diliyorum. Huzur içinde yat Selçuk Tekay."

FERHAT GÖÇER

FERHAT GÖÇER
"Büyük üstad Selçuk Tekay’ı kaybettik…. Pek çok kez aynı sahneyi paylaştım…. Onu ve sanatını yakından tanıma şansına sahip oldum…. Sanat dünyamız her açıdan büyük bir değerini daha yitirdi…. Çok üzgünüm…"

MAHSUN KIRMIZIGÜL

MAHSUN KIRMIZIGÜL
"Ülkemizin en önemli sanatçılarına albümlerde refakat eden keman sanatçısı olan Selçuk Tekay abimizi kaybetmişiz. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diler başsağlığı dileklerimi sunarım."

MİNE KOŞAN

MİNE KOŞAN
"Selçuk Tekay'a Allahtan rahmet diliyorum, başımız sağolsun kadim dostum."

BORA DURAN

BORA DURAN
"Büyük Usta Selçuk Tekay‘a bize bıraktığı eserler için sonsuz teşekkürler. Ruhu huzur bulsun."

SONER ARICA

SONER ARICA
"Ne yazık ki sanat camiası son yıllarda arka arkaya üzücü kayıplar veriyor. Çok değerli bir müzik adamı daha aramızdan ayrıldı, Selçuk Tekay. Mekanı cennet olsun."

ZEYNEP MANSUR

ZEYNEP MANSUR
"Mekanı cennet olsun,ailesine ve sevenlerine sabır dilerim…"
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Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Emel Sayın Ferhat Göçer Gonca Vuslateri
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