Ünlü isimlerden Selçuk Tekay'a veda! 'Sanatçılar ölümsüzdür'

İşte ünlü isimlerin Selçuk Tekay'a vedası...

SELÇUK TEKAY'A VEDA... ÜNLÜ İSİMLER PAYLAŞTI!

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN "Yıllarca aynı popstar Alaturka’da aynı sahneyi paylaştığımız Selçuk Tekay veda etmiş …. Güle güle Selçuk Abi… Yattığınız yer Nur olsun…"

EMEL SAYIN "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

GONCA VUSLATERİ "Sanatçılar ölümsüzdür."

NİLÜFER "Müzisyen arkadaşım sevgili Selçuk Tekay aramızdan ayrıldı, ailesine sabırlar diliyorum. Huzur içinde yat Selçuk Tekay."

FERHAT GÖÇER "Büyük üstad Selçuk Tekay’ı kaybettik…. Pek çok kez aynı sahneyi paylaştım…. Onu ve sanatını yakından tanıma şansına sahip oldum…. Sanat dünyamız her açıdan büyük bir değerini daha yitirdi…. Çok üzgünüm…"

MAHSUN KIRMIZIGÜL "Ülkemizin en önemli sanatçılarına albümlerde refakat eden keman sanatçısı olan Selçuk Tekay abimizi kaybetmişiz. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diler başsağlığı dileklerimi sunarım."

MİNE KOŞAN "Selçuk Tekay'a Allahtan rahmet diliyorum, başımız sağolsun kadim dostum."

BORA DURAN "Büyük Usta Selçuk Tekay‘a bize bıraktığı eserler için sonsuz teşekkürler. Ruhu huzur bulsun."

SONER ARICA "Ne yazık ki sanat camiası son yıllarda arka arkaya üzücü kayıplar veriyor. Çok değerli bir müzik adamı daha aramızdan ayrıldı, Selçuk Tekay. Mekanı cennet olsun."