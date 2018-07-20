MAGAZİN

Ünlü isimleri buluşturan Deliler filminden ilk fragman yayınlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2018 23:48 | Son Güncelleme

Erkan Petekkaya, Cem Uçan, Yetkin Dikinciler, Nur Fettahoğlu ve İsmail Filiz'in başrollerde oynadığı Deliler filminden ilk görüntüler yayınlandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun dünyayı titreten ordusunun, en önde giden cesur savaşçılarını; "Deliler"i anlatan film, göz kamaştırıcı sahneleri ve çarpıcı hikayesiyle 23 Kasım'da seyirciyle buluşacak.

Ünlü isimleri buluşturan Deliler filminden ilk fragman yayınlandı

Başrollerini, Erkan Petekkaya, Cem Uçan, Yetkin Dikinciler, Nur Fettahoğlu ve İsmail Filiz'in paylaştığı, yılın en iddialı projesinin oyuncu kadrosunda Hakan Yufkacıgil, Gökçe Özyol, Rüzgar Aksoy, Gülşah Şahin Uçan, Demet Tuncer, Kamil Güler, Namık Rüstemhanlı, Mehmet Pala, Mehmet Ali Karakuş, Batın Uçan, Baran Öztürk ve Berat Efe Parlar gibi önemli isimler de yer alıyor.

DELİLER FİLMİNİN KONUSU

  1. yüzyılın ortalarında, Fatih Sultan Mehmet'in, Eflak Voyvodalığına "bizzat" tayin ettiği Vlad Tepeş, görevinin ilk yıllarında Osmanlı'ya sadık kalsa da, sonraları bölge halklarına karşı korkunç zalimlikler yapmaya başlar. Fatih Sultan Mehmet, hangi dinden, hangi milletten olursa olsun, insanlara yapılan bu zulme sessiz kalmayacaktır. Önce elçisiyle bir uyarı yollar. Vlad, elçinin sarığını kafasına çiviletip İstanbul'a gönderince Osmanlı Hakanı için sabır taşar, artık Vlad'ın bu zalimliklerine bir son verme vakti gelmiştir.

deliler 2

Fatih, bu zulmün, tez elden bitirilmesi için Baba Sultan'a emir verir. Baba Sultan, "Deliler Birliği"'nin içindeki korkusuz yiğitlerden yedisini, gözü kulağı olan Kuman'la birlikte, Vlad'ın hüküm sürdüğü Targoviçte'ye gönderir. Bu yedi kahraman; Gökkurt, Aşkar, Mübariz, Çebi, Suskun, Kongar ve Adsız'dır.

Deliler, Vlad'ın çetelerinden gizlenerek Vlad'a ulaşmak yerine, doğrudan çetecilerin üzerine giderek, binlerce mazlumun intikamını teker teker almaya kararlıdır. Yolun sonunda ise, tarihe Kazıklı Voyvoda olarak geçen Vlad Tepeş ve ordusu vardır.

PARTNERBüşra'yı çabuk unuttu!Büşra'yı çabuk unuttu!
Tolgshow'un bu haftaki konuğu Aşkım Kapışmak oldu! Tolgshow'un bu haftaki konuğu Aşkım Kapışmak oldu!
Danla Bilic mide küçültme ameliyatı oldu Danla Bilic mide küçültme ameliyatı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deliler filmi deliler fragman

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

Bedelli askerlere yapacaklarını anlatan uzun dönem askerler sosyal medyada gündem oldu

Bedelli askerlere yapacaklarını anlatan uzun dönem askerler sosyal medyada gündem oldu

İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı başladı

İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı başladı

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ebru Yaşar'dan Hülya Avşar'a destek

Ebru Yaşar'dan Hülya Avşar'a destek

Inna Bodrum'u salladı!

Inna Bodrum'u salladı!

Ezgi Mola'dan olay Hadise taklidi!

Ezgi Mola'dan olay Hadise taklidi!

Tolgshow'un bu haftaki konuğu Aşkım Kapışmak oldu!

Tolgshow'un bu haftaki konuğu Aşkım Kapışmak oldu!

Danla Bilic mide küçültme ameliyatı oldu

Danla Bilic mide küçültme ameliyatı oldu

Didem Soydan o yorumlara isyan etti!

Didem Soydan o yorumlara isyan etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.