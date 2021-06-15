Ünlü isimlerin büyük aşklarına çok şaşıracaksınız! İşte yaşadıkları aşk ile ağızları açık bırakan ünlüler

Şimdilerde evli barklı olup, çoluk çocuğa karışa birçok ünlü isimin bir dönem aşk yaşadığı isimleri duyunca çok şaşıracaksınız. Yaptığı müzik, oynadığı rol ile kendisine hayran kaldığımız ancak özel hayatını o kadar da bilmediğiniz isimlerin bir zamanlar kiminle inişli çıkışlı ilişki yaşadığı herkesi şoke etti. İşte bir döneme aşk yaşamalarıyla damgasını vuran o isimler...

İşte eskiden sevgili olduğuna inanamayacağınız ünlü çiftler!

OKAN BAYULGEN- ZEYNO GÜNENÇ Ekranların sivri dilli sunucusu Okan Bayülgen il evliliğini Çocuklar Duymasın dizisinin dominant teyzesi Zeyno Günenç ile yaptı.

DENİZ ÇAKIR- CİHAN ÜNAL Bir zamanlar Star TV ekranlarında yayınlanan Kadın İsterse adlı dizi setinde aşk yaşamaya başlayan Deniz Çakır ve Cihan Ünal aşkı herkesi şaşırttı.

İSMAİL HACIOĞLU- CEYDA DÜVENCİ Şimdilerde de inişli çıkışlı ilişkileri ile gündeme gelen oyuncu İsmail Hacıoğlu, henüz 20'li yaşlarının başındayken meslektaşı Ceyda Düvenci ile 3 yıl aşk yaşadı.

SİNAN AKÇIL- İZEL Geçtiğimiz ay Burcu Kıratlı ile ikinci defa evlenen Sinan Akçıl, bir dönem usta şarkıcı İzel ile birliktelik yaşadı.

NURGÜL YEŞİLÇAY- TOLGA KAREL Hayat nereden nereye, şimdilerde ABD'de bir tır filosu kuran ve oyunculuğu bırakan Karel, meğer bir dönem oyuncu Nurgül Yeşilçay ile büyük aşk yaşamış.

ÖZGÜ NAMAL- OKTAY KAYNARCA Rol aldıkları Kurtlar Vadisi dizi setinde başlayan aşk gerçek hayata evrilmişti. Bir dönem adından epeyce söz ettiren çiftin, ayrılığına dizinin fanları uzun süre inanmadı.

MEHMET ASLANTUĞ- FERAYE TANYOLAÇ Tescilli güzel ve oyuncu Arzun Onan ile yıllardır evli olan Mehmet Aslantuğ'un tek aşkı olarak bilinirken meğer ondan öncede ilişkileri olmuş. Feraye Tanyolaç ise daha sonra Kaya Çilingiroğlu ile bir dönem evli kaldı.

ÇAĞLA ŞIKEL- MEHMET ASLAN Şimdilerde oyunculuğu bırakan ve milletvekili olan Mehmet Aslan bir dönem manken ve oyuncu Çağla Şıkel ile büyük bir aşk yaşamış.

GÖKHAN ÖZOĞUZ- SELİN TOKAY Bir nesile Lolita kavramını öğreten Selin Toktay, peşinden koşanlara inat Athena Gökhan'la sevgiliydi.

KENAN DOĞULU- EBRU AKEL Şimdilerde Beren Saat ile evli olan Kenan Doğulu'nun bilinen ilk uzun soluklu ilişkisidir. Ancak o dönem Tuğçe Kazaz uğruna Ebru Akel'i terk ettiği iddia edilmişti.

KORAY CANDEMİR- ÖYKÜ SERTER Sunuculukta yaptığı çıkışlar ve sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiren Öykü Çelik meğer Rock dünyasının sevilen isimlerinden Koray Candemir ile 1999- 2005 yılları arasında fırtınalı bir aşk yaşamış

ARZU YANARDAĞ- MUSTAFA ALTIOKLAR Bir dönem yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmeyen çiftler arasında yer ala Arzu Yanardağ - Mustafa Altıoklar neredeyse kanlı bıçaklı ayrıldılar denilebilir.

İDİL FIRAT- BERK HARMAN Oyuncu İdil Fırat ve Berk Hakman ne kadar gizlemeye çalışsalar da bir süre aşk yaşadılar ve o dönem hayranları tarafından eleştirilmişlerdi.

ARDA KURAL- SEDA AKMAN Yine bir dizi setinden doğan aşk. Emret Komutanım dizisini çektikleri dönemde aşk yaşayan Arda Kural ve Seda Akman'da hayranlarını şaşırttı.

DAVUT GÜLOĞLU- EMEL MÜFTÜOĞLU Yaşadıkları aşk bilinse de nasıl bir ortak noktada buluşup aşk yaşadıkalrı halen daha merak konusu...

ESRA AKKAYA- KUDRET SABANCI Ünlü oyuncu ile yönetmen bir dönem aşk yaşamaktan ileri giderek evlenmişlerdi. Ancak Sabancı, o dönem Kara Melek dizisiyle ismini duyuran Sanem Çelik ile eşi Esra Akkaya'yı aldatmıştı.

EZGİ MOLA- UMUT KURT Masumlar Apartmanı'n Safiye'si Ezgi Mola bir dönem kendisi gibi oyuncu Umut Kurt ile arkadaş diye düşünülürken uzun süre beraberlik yaşadı.

BEYAZIT ÖZTÜRK- ÇAĞLA ŞIKEL 1999 yılında Beyazıt Öztürk’ün programı Beyaz Show’a katılan Çağla Şikel, Beyaz'ın yaptığı kurlara sevgilim var cevabını verse de çok geçmeden sevgili oldukları ortaya çıkmıştı.

DENİZ AKKAYA- CEM YILMAZ Ünlü komedyenin mankenlerden yana şansı hep gülüyor. Yıllar önce Akkaya ile yaşadığı aşktan çok verdikleri yarı çıplak poz ile çok konuşulmuşlardı.

YAŞAR- DENİZ SEKİ Deniz Seki'nin büyük aşkı Hüsnü Şenlendirici diye bilirken meğer aşk şarkıları ile tanınan ünlü şarkıcı Yaşar ile de aşk yaşamış.

EBRU GÜNDEŞ- STELYO Son dönemde kızının babası Reza Zarrab'tan ayrılmasıyla gündemde yer alan Gündeş, bir dönem yabancı sevgilileri ile çok konuşulmuştu. Stelyo, Uche derken dönüp Zarrab'ta aşkı buldu.

TUBA ÜNSAL- MUSTAFA SANDAL Bir dönem aşk yaşayanlar için Mustafa Sandal ile Tuğba Ünsal' da yer alıyor. Şimdilerde çoluk çocuğa karışan ikiliden Ünsal, yıllar sonra eski sevgilisi Sandal'ın konserine gitmesiyle gündeme gelmişti.

YILMAZ ERDOĞAN- TUBA ÜNSAL Bir döneme damgasını vuran 'Vizontele Tuba' adlı film çekimleri esnasında başlayan ancak çokta uzun sürmeyen bir aşktı. Ama Erdoğan baya aşık olmalı ki filme Tuba hanımın ismini vermiş.

MELTEM CUMBUL- BURAK KUT Şarkıcı Burak Kut 1993 yılında, Memoli dizisiyle yıldızı prlayan Meltem Cumbul ile aşk yaşamaya başladı. Ünlü çiftin aşkları tam 4 yıl sürdü...

NEFİSE KARATAY- MEHMET ALİ ERBİL Yine aralarındaki aşktan çok verdikleri pozla konuşulan bir çift daha...