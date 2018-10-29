İşte Hacı Sabancı'dan Buse Narcı'ya, Burcu Esmersoy'dan Şeyma Subaşı'na Cadılar Bayramı kareleri...
Ünlü isimlerin Cadılar Bayramı partisi
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Partiye ‘iskelet makyajı’yla katılan çiftin kostüm uyumu da dikkat çekti. Geç saatlerde mekandan çıkan çift, sorular üzerine “Çok güzel bir parti oldu” diyerek ayrıldı.
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Ebru Şallı evinde oğlu için hazırladığı Halloween partisinde çok eğlendiğini söyledi.
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Eliz Sakuçoğlu, panda kostümüyle çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Asena Atalay, partiye hemşire kıyafetiyle katıldı.
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Hacı Sabancı - Nazlı Kayı
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