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Ünlü isimlerin Cadılar Bayramı partisi

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.10.2018 10:45 | Son Güncelleme

Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı önceki gece Soho House’da düzenlenen “Cadılar Günü” partisine işte böyle katıldı.

İşte Hacı Sabancı'dan Buse Narcı'ya, Burcu Esmersoy'dan Şeyma Subaşı'na Cadılar Bayramı kareleri...

Ünlü isimlerin Cadılar Bayramı partisi

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Partiye ‘iskelet makyajı’yla katılan çiftin kostüm uyumu da dikkat çekti. Geç saatlerde mekandan çıkan çift, sorular üzerine “Çok güzel bir parti oldu” diyerek ayrıldı.
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Ebru Şallı evinde oğlu için hazırladığı Halloween partisinde çok eğlendiğini söyledi.
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Eliz Sakuçoğlu, panda kostümüyle çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Dila Tarkan
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Dila Tarkan
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Asena Atalay, partiye hemşire kıyafetiyle katıldı.
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Buse Narcı
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Günsel Ülkü
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Eda Taşpınar
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Eda Taşpınar
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Eda Taşpınar
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Hacı Sabancı - Nazlı Kayı
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Anahtar Kelimeler:
hacı sabancı Buse Narcı Burcu Esmersoy cadılar bayramı

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