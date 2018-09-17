Ünlü isimler okulun ilk günü çekildikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı...

Ünlü isimlerin çocukları okula başladı

1 / 10 Ceyda Düvenci "Büyüdü, çiçeklendi, güzelleşti... Masal okuyarak güne başlayan, bahçesindeki çiçeklerden taç yapan öğretmenin sevgiyle karşıladığı, 2.sınıf öğrencilerinin güller vererek kucakladığı, el ele veren velilerin sevgi çemberlerinin altından yürüyerek sınıfına şarkılarla gittiği, mutluluk saçan ilkokuluna başladı...

2 / 10 Gönlüm rahat, gözüm yaşlı, kalbim mutlu, midemde kelebekler... Balköpüğüm yolun açık olsun...

3 / 10 Öğrendiğin her güzel şey sana mutluluk katsın... Seni çok çok çok seviyorum..."

4 / 10 Beren Gökyıldız "Günaydın… Başarılı, mutlu bir okul yılı olsun hepimize."

5 / 10 Okan Karaca "Herkese başarılar... Yeni eğitim-öğretim döneminde İstanbul'da 3 milyon 200 bin öğrenci ve 163 bin öğretmen 6 bin 900 okulda ders başı yapacak. Trafiği hayal bile etmiyorum ama hiç önemi yok yeter ki okula gitsinler öğrenimlerini tamamlasınlar herkese başarılar."

6 / 10 Işın Karaca "Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk... Her şeyden önce sevgi, saygı ve değerlerinize sahip çıkın güzel yavrular... 2018-2019 eğitim yılı tüm öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun..."

7 / 10 Tuğrul Odabaş "Bizim aşkımız bugün okula başladı."

8 / 10 Süheyl Uygur "Günaydın. Aşkım Ayşe'm ile okulun ilk günü, mutluyuz."

9 / 10 Aydın Kurtoğlu "Biz başladık."