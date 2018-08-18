Ünlü isimlerin gerçek aşkları

Başrolünü ünlü isimlerin üstlendiği diziler milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor. Karakterler zaman içinde o kadar evimize giriyor ki, neşeleri neşemiz, acıları acımız oluyor! Bir de yaşadıkları aşklar var... Yanlarına rol arkadaşlarından başkasını yakıştıramıyoruz. Oysa onların gerçek hayatta gönül verdikleri insanlar bambaşka...

İşte gerçek aşkı!

1 / 26 Anıl Çelik ve Açelya TopaloğluAnıl Çelik, şimdilerde ‘Erkenci Kuş’ dizisinde Cey Cey karakterine hayat veriyor. Cey cey karakteri dizide Ayhan karakterine aşık .

2 / 26 Ancak gerçek hayatta Anıl Çelik, Açelya Topaloğlu ile birlikte.

3 / 26 Ali Atay ve Hazal Kaya ‘Bizim Hikaye’ dizisinde Filiz karakterine hayat veren Hazal Kaya, dizide Burak Deniz’in canlandırdığı Barış karakteri ile aşk yaşıyor.

4 / 26 Gerçek hayatta ise Ali Atay ile uzun yıllardır süren bir ilişkileri var.

5 / 26 Berkay Hardal ve Hira KoyuncuoğluEn son ekranların sevilen dizisi ‘İstanbullu Gelin’ de rol alan iki oyuncunun sette başlayan arkadaşlığı aşka dönüştü.

6 / 26 Dizide Murat karakterine hayat veren Berkay Hardal ve ‘Bade’ rolünü canlandıran Hira Koyuncuoğlu gerçek hayatta da aşk yaşıyor.

7 / 26 Caner Cindoruk ve Selin Şekerci‘Kadın’ dizinde canlandırdığı Alp karakteri ile seyirciyi ekrana kilitleyen Caner Cindoruk, Özge Özpirinç-çi’nin hayat verdiği Bahar karakteri ile evli.

8 / 26 Gerçek hayatta ise güzel oyuncu Selin Şekerci ile aşk yaşıyor.

9 / 26 Demet Özdemir ve Seçkin Özdemir Şimdilerde ekranların popüler dizisi ‘Erkenci Kuş’ dizisinde rol alan Demet Özdemir, Sanem karakterini canlandırıyor. Başrol oyuncusu, dizide Can karakteri ile aşk yaşıyor.

10 / 26 Gerçek hayatta ise Seçkin Özdemir ile birlikte.

11 / 26 Gupse Özay ve Barış ArduçBarış Arduç, ‘Kiralık Aşk’ dizisinde canlandırdığı Ömer karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış-tı. Dizide Defne karakterini canlandıran Elçin Sangu ile aşk yaşıyordu.

12 / 26 Barış Arduç uzun yıllardır ‘Deliha’ filminin setinde tanıştığı Gupse Özay ile birlikte.

13 / 26 İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu ‘Siyah Beyaz Aşk’ dizisiyle ilgi odağı haline gelen İbrahim Çelikkol’un canlandırdığı Ferhat karakteri ile Birce Akalay’ın canlandırdığı Aslı karakterinin yaşadığı aşk çok konuşulmuştu.

14 / 26 Gerçek hayatta ise 2017’den beri Mihre Mutlu ile evli olan İbrahim Çelikkol sosyal medya üzerinden eşiyle fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

15 / 26 Mert Fırat ve İdil Fırat ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinde canlandırdığı Serhan karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Mert Fırat, dizide Gökçe Bahadır’ın hayat verdiği Oya karakterine aşık.

16 / 26 Gerçek hayatta ise İdil Fırat’la nikah masasına oturmak için gün sayıyor.

17 / 26 İrem Helvacıoğlu Reyting rekortmeni ‘Sen Anlat Karadeniz’ dizisinde başrolü canlandıran İrem Helvacıoğlu, son zamanlar ilgi odağı haline geldi. Dizide hayat verdiği Nefes karakteri ile Ulaş Tuna Astepe’nin canlandırdığı Deli Tahir karakteri aşk yaşıyor.

18 / 26 Gerçek hayatta ise soy adını sır gibi sakladığı Eser Bey ile birlikte.

19 / 26 Miray Daner ve Kubilay Aka Miray Daner’in ‘Vatanım Sensin’de canlandırdığı Hilal karakteri ile Boran Kuzum’un hayat verdiği Leon karakteri aşk yaşıyordu.

20 / 26 Gerçek hayatta ise Miray Daner ve Kubilay Aka gözlerden uzak ilişkilerini sürdürüyorlar.

21 / 26 Bige Önal ve Aras Bulut İynemli ‘Çukur’ dizisiyle popülerliği artan Aras Bulut İynemli’nin dizide hayat verdiği Yamaç karakteri ile Dilan Çiçek Deniz’in canlandırdığı Sena karakteri evli.

22 / 26 Gerçek hayatta ise Aras Bulut İynemli, Bige Önal’la birlikte.

23 / 26 Dilan Çiçek Deniz ise Furkan Andıç ile aşk yaşıyor.

24 / 26 Mehmet Ozan Dolunay ve Melisa Şenolsun Yakın zamanda final yapan ‘Darısı Başımıza’da yer alan Mehmet Ozan Dolunay, dizide Ozan karakterini canlandırmıştı. Ozan karakteri dizide Elif Doğan’ın canlandırdığı Öykü isimli karakter ile aşk yaşıyordu.

25 / 26 Gerçek hayatta ise Mehmet Ozan Dolunay, 2016 yılından beri ünlü oyuncu Melisa Şenolsun ile birlikte.