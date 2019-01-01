Ünlü isimlerin yeni yıl paylaşımlarına beğeni yağdı

İşte ünlü isimlerin yeni yıl fotoğrafları... Cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen sosyetik güzel Merve Taşkın, yeni yıl temalı fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi!

Farah Zeynep Abdullah Farah Zeynep Abdullah ve sevgilisi yeni yıla arkadaşlarıyla girdi.

NESLİŞAH DÜZYATAN Canlarla yeni yıl

ESRA EROL Yeni yıl geleneği

GÜRGEN ÖZ Hoş geldin 2019

MERVE TAŞKIN Cesur paylaşımlarıyla gündeme gelen sosyetik güzel Merve Taşkın, yeni yıl temalı fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram hesabından kırımızı iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşan Merve Taşkın fotoğrafına, "Happy new year. Yeni yıl hepinize Aşk, mutluluk, sağlık, huzur, para getirsin. Sevdiğiniz kadar sevilin. 2019 ve diğer tüm yıllarınızın güzel geçmesi dileğiyle sizi seviyorum" notunu ekledi.

DERYA ŞENSOY 019’um ????2029..2039..2049..2059… Mutlu yıllar

DENİZ BAYSAL 2019 da kalbinizden ne güzellikler geçiyorsa hepsi gerçekleşsin… Bol huzur, bol kahkaha, bolca aşk, dostluk, sağlık, para ne varsa sizin olsun ya

ÖZGÜR ÇEVİK

GİZEM HATİPOĞLU 2018 hayatımın en güzel yılıydı. Bana kızım olacağı haberini verdiğin için, şahane bir hamilelik geçirdiğim için, Hakan'a senin varlığını çok özel bir şekilde verebildiğim için ve Ekim 2018 de sağlıkla seni kucağımıza aldığımız için şükürler olsun… Ayrıca hepinize bu güzel tabloyu oluşturmamızda belki dualarınızla yanımızda olduğunuz için bugün tekrar teşekkür etmek istiyorum. Herkesin yeni yılını kutluyoruz. 2019 güzelliklerle dolu bir yıl olsun. Hoş geldin 2019…

FARAH ZEYNEP ABDULLAH

FERMAN AKGÜL Çocuklarla ancak bu kadar olur fotoğraf. Işık berbat poz berbat ama gel de sen tut şu iki veledi. Neyse kısacası iyi yıllar .

YASEMİN ÖZİLHAN 2019 yılı hepimize şimdiden sağlık, başarı ve mutluluk getirsin

YASEMİN ÖZİLHAN .

MEHMET OKUR İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bırakıyoruz… Sağlıklı, huzurlu, barış, mutluluk ve beraberlik dolu yeni bir yıl olsun herkese

ALİ ÖZBİR Herkesin yeni yılını sağlık sıhhat ile geçirmesi dileğiyle… BENİM MİNİK AİLEM

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE 2018 ile ilgili yorum yapıp negatif enerjisini üzerime çekmek istemiyorum. O yılı da tüm olumsuzlukları da kapattım… 2019'a gelecek olursak.. En başta sağlık olsun. Öğrendiklerimizi gördüklerimizi tecrübelerimizi cebimize koyup koskoca bir yıla/ yola çıkacağımız, ucunda ışık olan hayallerimizin ötesinde bir yıl/yol diliyorum

ÖZLEM YILDIZ Bir yıl daha bitti...2019 senden beklentim büyük bilmiş ol… Önce sağlık, mutluluk, huzur diliyorum hepimize. Hayallerimizin gerçek olduğu mucizelerle dolu bir yıl olsun.

PINAR ALTUĞ Ailem

YAĞMUR ÜNAL

ECE ÖZKAYA