Ünlü ismin katili yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) meşhur seramik resim, heykel ustası 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’in katili Güney Kıbrıs Rum Kesimine bağlı Limasol ilçesinde Rum polisi tarafından yakalandı.
SORGUSU DEVAM EDİYOR
KKTC makamları yakalanan cinayet zanlısı Muhammad Salman'nın iadesi ile ilgili iade işlemleri başlattığını duyurdu.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Özgöçmen'in cansız bedeni 30 Eylül'de ormanlık alanda bulunmuştu. ,
Kayalıklara düşen kişi 12 saatte kurtarıldı
ABD helikopteri, uçak gemisinin üzerine düştü!
Eş değiştirme rezaleti! Eskort çetesi çökertildi
Nihat Hatipoğlu AK Parti Diyarbakır adayı mı?
Antalya'da pırlantacının sır ölümü!
Macron'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici
'Korktun mu?' videosuyla fenomen olmuştu! Gözaltı iddialarına yanıt verdi
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
Okuyucu Yorumları 0 yorum