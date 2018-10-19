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Ünlü ismin katili yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

KKTC'de vahşi bir cinayete kurban giden, ülkenin tanınmış isimlerinden seramik resim ve heykel ustası Hasan Işık Özgöçmen'nin katil zanlısı yakalandı. Ünlü isim ormanlık alanda kemerle boğularak katledilmişti

Ünlü ismin katili yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) meşhur seramik resim, heykel ustası 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’in katili Güney Kıbrıs Rum Kesimine bağlı Limasol ilçesinde Rum polisi tarafından yakalandı.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

KKTC makamları yakalanan cinayet zanlısı Muhammad Salman'nın iadesi ile ilgili iade işlemleri başlattığını duyurdu.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Özgöçmen'in cansız bedeni 30 Eylül'de ormanlık alanda bulunmuştu. ,

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Anahtar Kelimeler:
hasan ışık göçmen KKTC cinayet

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