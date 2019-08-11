Ünlü İtalyan stilist Versace, Çin'den özür diledi

Dünyaca ünlü İtalyan markası Versace'nin son çıkardığı ürünlerde "Hong Kong ve Makao'yu bağımsız ayrı yerler" gibi göstermesi, Çinlilerin tepkisini çekerken, markanın tasarımlarından sorumlu ismi Donatella Versace de bu durum nedeniyle özür diledi.

Versace markası tarafından en son yapılan kısa ve uzun kollu tasarımlarında bazı şehirler ve ülkelere yer verilirken, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi'ni iki bağımsız ayrı yer gibi gösterilmesi, Çinli sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Hadisenin, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına yönelik protestoların halen Hong Kong'ta sürdüğü hassas döneme denk gelmesi de tepkileri artırdı.

- Versace tasarımlarını geri çekti

Büyük markalar için önemli bir pazar olan Çin'de kullanılan sosyal ağlardan Weibo'da, 400 milyonun üzerinde etkileşim alarak büyük yankı uyandıran söz konusu tasarımlar, İtalyan moda devini harekete geçirdi.