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Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2018 07:38 | Son Güncelleme

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını iddia eden iki genç kadının ardından bugün bir kadın daha "20 yıl önce ben de Fecri Sevilen tarafından tacize uğradım" iddiasında bulundu.

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Dün, ünlü jinekolog Fecri Sevilen tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını iddia eden iki genç kadının anlattıklarını köşesine taşıyan Habertürk yazarı Esra Boağazlıyan, röportajın ardından bir kadının daha ortaya çıktığını yazdı.

20 yıl önce Prof. Dr. Fecri Sevilen tarafından tacize uğradığını söyleyen A.A. adlı kadın yaşadıklarını şöyle anlattı;

Tam 20 yıl önceydi. 25 yaşında genç bir kızdım. O zaman İstanbul’da yaşıyordum. İnşaat mühendisiyim. Hormon sorunum vardı. Tedavi için Fecri Sevilen’e gittim. 4-5 kere gittim, herhangi bir sorun yoktu. Muayenehanesinde her zaman tek olurdu.

KİTLENDİM KALDIM 'NAPIYORSUNUZ' DEDİM

Bir muayene randevumda 'smear testi yapacağım' dedi. Çatal masaya uzandım. Jinekolojik muayene yapacak diye beklerken göğüslerimle oynamaya başladı. Kitlendim kaldım. 'Napıyorsunuz' dedim. 'Ben senin baban yaşındayım, profesörüm, nasıl yanlış anlarsın. Kasma kendini seni boşaltmam lazım' dedi.

İÇ ÇAMAŞIRIMI ÇEKMEYE ÇALIŞIĞ YASLADI

Tepki gösterip kalktım, iç çamaşırımı çekmeye çalışırken duvara yasladı ve öpmeye çalıştı. Bu arada bir de 'Her hafta muayenehanemde ücretsiz seanslar yapacağız. Seni penil yönden uyarmam lazım dedi. Aptallaştım, kitlendim kaldım. Çıktım, Nişantaşı’ndan Taksim’e kadar ağladım.

Sonra Tabipler Odası’nı arayıp durumu anlattım, şikayetçi olmak istediğimi söyledim. Fakat kimliğimi açıklamak istemedim. İsimsiz olarak şikayetçi olamayacağımı söylediler. 'Ailem var, deşifre olamam' dedim.

Bir ay önce Fecri Sevilen tutuklandığı zaman Alo 184 doktor şikayet hattını aradım, kaydımı aldılar ama zaman aşımına uğradı dediler. Şu anda Bursa’da yaşıyorum. Bu sabah Bursa Adliyesi’ne başvurup mevcut davaya müdahil oluyorum."

JİNEKOLOG SEVİLEN: HAYAL ÜRÜNÜ

Öte yandan iki hastasının ‘nitelikli cinsel saldırı’ şikayetiyle gündeme gelen inekolog Fecri Sevilen iki genç kadının şikayetiyle tutuklanmış, bir hafta sonra ise adli kontrol şartıyla cezaevinden tahliye edilmişti.

Ünlü jinekolog kadınların anlattıklarıyla ilgili 'idddialar hayal ürünü' dedi.

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Jinekolog Fecri Sevilen taciz

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