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Ünlü jinekolog Fecri Sevilen tutuklandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 09:11 | Son Güncelleme

Ünlü jinekoloji profesörü Fecri Sevilen, Nişantaşı'ndaki muayenehanesindeki iki hastasına 'nitelikli cinsel saldırı'da bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklama kararında, şüphelinin mağdurlara özel hayatlarına dair mahrem sorular sorduğuna ve muayenehanede müstehcen filmler seyrettirdiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Sevilen ise mağdurların şikayet ettikleri davranışların tedavinin bir gereği olduğunu savundu.

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen tutuklandı!

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olan 68 yaşındaki jinekoloji profesörü Fecri Sevilen, İstanbul Nişantaşı'ndaki muayenehanesinde iki hastasına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Prof. Dr. Fecri Sevilen'in hastası olan iki mağdur, geçtiğimiz günlerde polise başvurarak tanınmış profesörün Nişantaşı'nda bulunan muayenehanesinde cinsel saldırıya uğradıklarını iddia etti.

İki mağdurun beyanları birbirini teyit eder nitelikte olunca Prof. Dr. Sevilen savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Polis, şüphelinin telefon ve bilgisayarına inceleme yapmak üzere el koydu.

Sabah Gazetesi'nden Nazif Kahraman'ın Emniyette işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Sevilen ifadesinde, 44 yıllık helim olduğunu, 38 yıldır ise öğretim üyeliği yaptığını vurgulayarak suçlamaları kabul etmedi.

"TÜM HASTALARDA YAŞANAN BİR DURUM"

Mağdurların şikayet ettikleri davranışların tedavinin bir gereği olduğunu iddia eden Prof. Sevilen, hastalara gönderdiği özel mesajların ise tüm hastalarıyla yaşadığı bir durum olduğunu öne sürdü.

Mağdurların örtüşen beyanları ve profesörün hastalara gönderdiği mesajları delil kabul eden mahkeme, kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Prof. Dr. Fecri Sevilen'i cezaevine gönderdi.

Tutuklama kararında, şüphelinin mağdurlara özel hayatlarına dair mahrem sorular sorduğuna ve muayenehanede müstehcen filmler seyrettirdiğine vurgu yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Jinekolog taciz Fecri Sevilen

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
KADINLAR ERKEKLERİ GEÇTİ İFTİRA İSE ÇOK AĞIR BEDEL ÖDER ALLAH FELÇ EDER KEŞKE SENDE MUAİNE EDERKEN YANINDA ÇALIŞAN BİR KIZ DA YANINDA OLSAYDI Kİ ŞAHİDİN OLSAYDI
Tuzak olabilir..
cinsel işlev bozukluluğu varsa kadın yada erkeğin 3d gözlükle film seyrettirilir. dr olmakta zor allah yardım etsin iftira atılan herkese.
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