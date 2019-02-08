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Ünlü jokeye "nitelikli cinsel saldırı"dan 20 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 09:44 | Son Güncelleme

ÜNLÜ Jokey U.P.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) ÜNLÜ Jokey U.P. (28) eski sevgilisi olan yengesine 3 yıl önce Bakırköy'de hürriyetinden yoksun bırakarak “Nitelikli cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 2016 yılında meydana gelen olay şöyle oldu: N. P. (24) ile U.P. (28) bir süre sevgili oldu ardından ayrıldı. N.P. ardından U.P.'nin ağabeyi N.P. ile evlendi. 22 Mayıs 2016 tarihinde N.P.'nin İstanbul'a gezmeye geldiğini öğrenen U.P., N.P.'yi aradı evine davet etti, ancak N.P. kabul etmedi. U.P. suç tarihinde N.P.'yi yine evine davet etti, N.P. de kabul etti. U.P., N. P.'yi kitap alma bahanesiyle yatak odasına gönderdi, bu sırada U.P.'nin arkadaşları S.Ç. (27) ve T.G. (26) maskeli olarak N.P.'nin ağzını kapatıp elini ve ayaklarını yatağa bağladı. S.Ç. bağıran N.P.'ye eliyle vurdu. Ardından U.P., N. P.'ye cinsel saldırıda bulundu. Birlikte evden çıktıktan sonra N.P. bir fırsatını bulup kaçtı ve polise ihbarda bulundu. Soruşturma başlatan savcılık Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldı. Raporda, müşteki N.P.'nin el ve ayak bileklerinde halkalı ekimozların tespit edildiği, alınan sürüntü örneklerinde U.P.'nin DNA profiliyle örtüştüğü ifade edildi. Savcılık, şüpheliler U.P., S.Ç ve T.G. hakkında dava açtı.

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

U.P. ifadesinde şikayetçiyle rızasıyla ilişkiye girdiklerini iddia etti, diğer şüpheliler ise olay sırasında evde olduklarını ancak iddia edilen olayın olmadığını savunarak, suçlamaları reddetti. Yargılama devam ederken mahkemeye başvuran N.P. şikâyetinden vazgeçti.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz 3 sanık da katıldı. Sanıklar suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarını talep etti. U.P. "Nitelikli Cinsel Saldırı" ve "Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklanmasına karar verildi. Diğer iki sanık da "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 10 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

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