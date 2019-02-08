Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) ÜNLÜ Jokey U.P. (28) eski sevgilisi olan yengesine 3 yıl önce Bakırköy'de hürriyetinden yoksun bırakarak “Nitelikli cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 2016 yılında meydana gelen olay şöyle oldu: N. P. (24) ile U.P. (28) bir süre sevgili oldu ardından ayrıldı. N.P. ardından U.P.'nin ağabeyi N.P. ile evlendi. 22 Mayıs 2016 tarihinde N.P.'nin İstanbul'a gezmeye geldiğini öğrenen U.P., N.P.'yi aradı evine davet etti, ancak N.P. kabul etmedi. U.P. suç tarihinde N.P.'yi yine evine davet etti, N.P. de kabul etti. U.P., N. P.'yi kitap alma bahanesiyle yatak odasına gönderdi, bu sırada U.P.'nin arkadaşları S.Ç. (27) ve T.G. (26) maskeli olarak N.P.'nin ağzını kapatıp elini ve ayaklarını yatağa bağladı. S.Ç. bağıran N.P.'ye eliyle vurdu. Ardından U.P., N. P.'ye cinsel saldırıda bulundu. Birlikte evden çıktıktan sonra N.P. bir fırsatını bulup kaçtı ve polise ihbarda bulundu. Soruşturma başlatan savcılık Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldı. Raporda, müşteki N.P.'nin el ve ayak bileklerinde halkalı ekimozların tespit edildiği, alınan sürüntü örneklerinde U.P.'nin DNA profiliyle örtüştüğü ifade edildi. Savcılık, şüpheliler U.P., S.Ç ve T.G. hakkında dava açtı.