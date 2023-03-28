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Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı! Dünyayı bekleyen felaketler tüyler ürpertti!

28.03.2023 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü kahin Baba Vanga'nın her yıl olduğu gibi bu yıl da kehanetleri ortaya çıktı. Baba Vanga'nın 2023 yılı için dünyayı bekleyen felaket tahminleri duyanları korkutuyor. Geçmişte yapmış olduğu öngörülerin gerçekleşmesiyle dünya çapında büyük bir üne kavuşan Bulgar kökenli kahin Baba Vanga 1996 yılında hayatını kaybetmiş olmasına rağmen her yıl gündeme gelen yeni gelecek tahminleriyle adını yaşatmaya devam ediyor. İşte Baba Vanga'nın ortaya çıkan 2023 kehanetleri...

Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı! Dünyayı bekleyen felaketler tüyler ürpertti!

Ünlü kahin Baba Vanga 12 yaşında görme yetisini kaybetmiş ve öngörüleriyle ünlenmiştir. Daha önce bir çok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, 11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i öngördüğü iddia edilmişti. öngörülerinin yüzde 85 oranında doğru olduğu ileri sürülen Baba Vanga, Kör Kahin olarak da anılıyor. Geleceği 5079 yılına kadar tahmin ettiğine inanılan Kör Kahin, 2023 yılı için tüyler ürperten öngörülerde bulundu.

LABORATUVAR BEBEKLERİ BEKLENİYOR

Baba Vanga'ya göre 2023 yılında doğal insan doğumarına yasaklama getirilecek ve hükümet liderleri doğumların laboratuvar gözetiminde gerçekleştirilmesi gerektiği çağrısında bulunacak. Liderler ve tıp uzmanları kimin doğacağına karar verecek. Ebeveynler ise çocuklarının dış görünüşünü belirleyebilecek.

laboratuvar bebekleri

'NÜKLEER SİLAH' DETAYI

Ünlü kahin Baba Vanga 2023 yılında dünya bir nükleer patlama ile karşı karşıya kalacak iddiasını ileri sürdü. Vanga'nın bu tahmini geçtiğimiz aylarda yapılan Avrupa'ya karşı nükleer tehdit açıklamalarından sonra yeniden gündeme gelmişti.

nükleer felaket

DÜNYANIN YÖRÜNGESİ Mİ DEĞİŞECEK?

Baba Vanga'ya göre 2023 yılında dünyanın yörüngesi değişecek. Dünyanın yörüngesindeki en ufak bir değişikliğin büyük iklim krizlerine yol açmakla beraber görülmemiş hava olaylarının yaşanmasına sebebiyet verebileceği bilinirken bilim insanları bu konu hakkında detayları çalışmalarını sürdürmektedir.

dünyanın yörüngesi

Öte yandan kahin Nostradamus'un 40 yıl yağmur yağmayacak öngörüsü de bu tahmini destekler nitelikte. Bilim insanlarının son yaptığı çalışmalara göre dünyanın yörüngesi jüpiter ve venüs sebebiyle periyodik bir biçimde küçük de olsa değişmekte.

GÖRÜLMEMİŞ BİR GÜNEŞ FIRTINASI

Daha önceki yıllarda da gündeme gelen güneş fırtınası olayı 2023 yılında da gündeme geldi. Baba Vanga'ya göre 2023 yılında görülmemiş bir güneş patlaması dünyaya vuracak. Böyle bir durum yaşanırsa tüm elektronik aletler bozulabilir.

güneş fırtınası

BİYOLOJİK SALDIRILAR

Baba Vanga'ya göre 2023 yılında insanlar üzerinde biyolojik bir silah kullanımı gerçekleşebilir. Vanga'ya göre bunun kullanımı çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olacak. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre biyolojik silah kullanımı tamamen yasaklanmış durumda.

biyolojik saldırılar


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Baba Vanga kehanet Güneş fırtınası felaket

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