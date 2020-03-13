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Ünlü kahin Baba Vanga yıllar önce anlatmış! Koronavirüs...

İLGİNÇ HABERLER  | 13.03.2020 14:59 | Son Güncelleme

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs Baba Vanga tarafından yıllar önce tahmin edilmiş. 11 Eylül saldırılarını ve Brexit sürecini yıllar önce bildiği öne sürülen Baba Vanga'nın koronavirüsü de öngördüğünü paylaşan kişi ise Bulgar sporcu Stefanova Robeva.

Ünlü kahin Baba Vanga yıllar önce anlatmış! Koronavirüs...

Bulgar kâhin Baba Vanga’nın corona virüsünü yıllar önce doğru bir şekilde tespit ettiği öne sürüldü… Ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan ve ünlü kâhini ziyaret eden Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva, Baba Vanga’nın corona virüsünü bildiğini yazdı.

Açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran 73 yaşındakİ Robeva, “Baba Vanga, onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana, ‘Neshka, corona hepimizin üzerinde olacak’ demişti. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü corona kelimesi Bulgarcada, koruma ve Rusya’nın ülke üzerindeki hakimiyeti anlamına geliyordu. Ben de bunun bütün ülkenin Rusya’nın koruması altında olacağını söylemek istediğin sandım. Sadece durumu şimdi anladım” dedi.

Daha önce 11 Eylül saldırılarını ve İngiltere’nin AB’den çıkış süreci olan Brexit’i bilen Baba Vanga’nın 1995 yılındaki seçimlerde Boris Yeltsin’in kazanacağını söylemiş ve Yeltsin’in kalp rahatsızlığı konusunda uyarmıştı.

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