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Ünlü kalp cerrahı Bingür Sönmez uyardı: Reçetesiz ilaçta ‘ani kalp durması’ riski

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.09.2019 09:39 | Son Güncelleme

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof.

Ünlü kalp cerrahı Bingür Sönmez uyardı: Reçetesiz ilaçta ‘ani kalp durması’ riski

İlknur SARGUT- Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez Türkiye'de yılda 70 bin kişinin ani kalp durması nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Reçetesiz alınan zayıflama ilaçları ve sporcuların kullandıkları takviyeler konusunda uyarıda bulunan Sönmez, “Bu ürünler çarpıntı ve ritim bozukluğu yaparak ani kalp durmasına neden olur” dedi.

Amerika’da yılda 350-400 bin, Türkiye’de yaklaşık 70 bin kişi ani kalp durması nedeniyle hayatını kaybediyor. Birkaç dakika içinde gerçekleşen bu ölümlerin nedenleri arasında kardiyomiyopatiler (kalp kası hastalıkları), miyokarditler (kalp kası iltihabı) gösteriliyor. ‘Ani kalp durması çağımızın felaketi’ diyen Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, önemli uyarılarda bulundu.

30 VE 40’LI YAŞLARDA BU UYARILARA DİKKAT

Kalpteki problemin yansıdığı ritim bozukluğunun ölümcül olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bingür Sönmez, “Ani kalp ölümleri yüzde 80 oranında erkeklerde daha fazla görülüyor. Östrojen hormonları onları koruduğundan ani kalp krizlerinin kadınlarda görülme oranı daha az. Ancak gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunu, gençlerde kalp hastalıkları sıkça görülmeye başlaması. Bunun en önemli nedeni ise stres ve kötü beslenme. Ani kalp krizini engellemek adına özellikle risk faktörü olan aileler yani diyabeti, yüksek tansiyonu olan, ailesinde erken ölümler görülen kişiler mutlaka 30 yaşından sonra yılda bir kez efor testi yaptırmalı, 40 yaşından sonra mutlaka bilgisayarlı anjiyo yaptırarak koroner damarlarının durumunu öğrenmeli” diye konuştu.

YÜZDE 20’Sİ ‘SESSİZ KALP HASTASI’

Ani kalp durmasının erken dönemde belirti vermediğine dikkat çeken Prof. Dr. Sönmez, hastaların yüzde 20’sini sessiz kalp hastalarının oluşturduğunu belirtti. Prof. Dr. Sönmez, olası belirtileri ise şöyle sıraladı:

“Şanslı olan sinyal alan hastalardır ama hastalarımızın yüzde 20’si sessiz kalp hastaları. Bunlar sessiz sessiz ölen hastalardır. Sabah yatağında ölü bulunan, halı sahada yığılan, hatta profesyonel sporcular içerisinde bile müsabaka sırasında yaşamını yitiren sessiz kalp hastaları var. Bu kişileri erken dönemde teşhis etmenin tek yolu yıllık yapılacak rutin kontroller. Örneğin; 40 yaş sonrası herkesin bilgisayarlı anjiyo yaptırması gerekir. Belirti olarak ise kravat bölgesinde, göğüste, boyun, çene, omuzlara vuran herhangi bir yakınma, baskı, ağrı ve yanma hatta karıncalanma bile bir ani kalp krizinin habercisi olabilir.”

ANİ ÖLÜMLERİN NEDENİ O MADDELER OLABİLİR

İnternet üzerinden reçetesiz temin edilen zayıflama ilaçları, uyku ilaçları, enerji içecekleri, sporcular tarafından sıkça kullanılan takviyelerin ciddi şekilde ani ölüm nedeni olabileceğini anlatan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, “O kutuların dışını incelediğinizde ‘belirli olmayan miktarda kafein’ yazar ki bu çarpıntı ve ritim bozukluğu yapar. Aşırı tüketilen enerji içecekleri de ani ölüm nedeni olabilir. Bunun yanı sıra sporcuların özellikle profesyonel sporcuların yaptığı hata normal insan fizyolojisinin üst sınırına çıkmaya çalışmalarıdır. Dolayısıyla yardımcı birtakım ilaçlar kullanırlar. Bunlar son derece yanlış ve sakıncalı maddelerdir. Sporcuların ani ölümlerinin altında yatan en önemli neden kullanılan yanlış ilaçlar. Bunun yanı sıra sporcuların şuursuzca kullandıkları enerji içecekleri de ritim bozukluğu yaparak ani ölümlere yol açar. Bunların kullanımına dikkat etmek gerekir” uyarısında bulundu.

OTOMATİK KALP ŞOK CİHAZLARI HAYAT KURTARIYOR

Otomatik kalp şok cihazlarının (defibrilatör) acil kalp müdahalesindeki önemine de değinen Prof. Dr. Bingür Sönmez, “Batı ülkelerinde kullanılan bizde yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan otomatik defibrilatörler var. Bunlar çok önemli cihazlar. Amerika’da bir havalimanına girdiğiniz zaman 100 metrede bir bu cihazlar yer alıyor. Bunlar yangın söndürücü tüplerin yanında yer alıyor. Bu Türkiye’de de yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı. Şuurunu kaybetmiş hasta gördüğünüzde aleti duvardan alıyorsunuz. Açtığınızda zaten cihaz sizi yönlendiriyor. Kişinin kalbi çalışıyorsa alet uyarıyor ve şok vermiyor. Kalp durmuşsa eğer şok veriliyor. Bunlar hayat kurtaran önemli cihazlar” ifadelerini kullandı.

Ünlü kalp cerrahı Bingür Sönmez uyardı: Reçetesiz ilaçta ‘ani kalp durması’ riski

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