Ünlü kalp cerrahı Bingür Sönmez uyardı: Reçetesiz ilaçta ‘ani kalp durması’ riski

İlknur SARGUT- Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez Türkiye'de yılda 70 bin kişinin ani kalp durması nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Reçetesiz alınan zayıflama ilaçları ve sporcuların kullandıkları takviyeler konusunda uyarıda bulunan Sönmez, “Bu ürünler çarpıntı ve ritim bozukluğu yaparak ani kalp durmasına neden olur” dedi.

Amerika’da yılda 350-400 bin, Türkiye’de yaklaşık 70 bin kişi ani kalp durması nedeniyle hayatını kaybediyor. Birkaç dakika içinde gerçekleşen bu ölümlerin nedenleri arasında kardiyomiyopatiler (kalp kası hastalıkları), miyokarditler (kalp kası iltihabı) gösteriliyor. ‘Ani kalp durması çağımızın felaketi’ diyen Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, önemli uyarılarda bulundu.

30 VE 40’LI YAŞLARDA BU UYARILARA DİKKAT

Kalpteki problemin yansıdığı ritim bozukluğunun ölümcül olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Bingür Sönmez, “Ani kalp ölümleri yüzde 80 oranında erkeklerde daha fazla görülüyor. Östrojen hormonları onları koruduğundan ani kalp krizlerinin kadınlarda görülme oranı daha az. Ancak gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunu, gençlerde kalp hastalıkları sıkça görülmeye başlaması. Bunun en önemli nedeni ise stres ve kötü beslenme. Ani kalp krizini engellemek adına özellikle risk faktörü olan aileler yani diyabeti, yüksek tansiyonu olan, ailesinde erken ölümler görülen kişiler mutlaka 30 yaşından sonra yılda bir kez efor testi yaptırmalı, 40 yaşından sonra mutlaka bilgisayarlı anjiyo yaptırarak koroner damarlarının durumunu öğrenmeli” diye konuştu.