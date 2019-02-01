Ünlü Kardiyoloji Uzmanı Bruce Murphy: “2050 yılında dünyada şimdikinden daha çok yaşlı insan olacak”

Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bruce Murphy, yaşlılık sürecini yavaşlatmayı amaçladıklarını belirterek, “2050 yılına girildiğinde dünyada şimdikinden çok daha yaşlı insanlar olacaktır. Bin yaşına kadar yaşayacak insanlar belki de doğdu” dedi.

Amerika’nın hasta memnuniyeti ve tedavi sonuçları acısından en önde gelen merkezlerinden birisi olan Arkansas Kalp Hastanesi ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi arasında eğitim ve araştırma alanında iş birliği protokolü imzalandı. Türk tıp dünyasına önemli projelerin kazandırılacağının ifade edildiği lansmana kalp alanında bilimsel çalışmalar yürüten, sadece ABD’de değil Japonya başta olmak üzere birçok ülkede girişimsel teknikler hakkında eğitimler veren Arkansas Kalp Hastanesi CEO’su Dr. Bruce Murphy, Arkansas Kalp Hastanesinde görev yapan BAU Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, BAU Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç ile bilim ve sağlık dünyasının önemli isimleri katıldı. Toplantıda sunum yapan Dr. Murphy, yaşlanmayı geciktirmeyi amaçlayan çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

“Yaşlanmayı geciktirmek istiyoruz”

İnsan ömrünü uzatacak birçok çalışmanın yürütüldüğünü söyleyen Dr. Murphy, “100 bin yıl önce insanın yaşam beklentisine baktığımızda ortalama olarak bütün erkeklerin ömrü sadece 18 yıldı. Yaşam beklentisi 1900’lü yıllarda 47’ydi. 1900 ile 2000 yılı arasında bu rakam ikiye katlandı. Bir yüzyılda yaşam beklentisinin ikiye katlanmasının birçok etkeni var. 2050 yılına girildiğinde dünyada şimdikinden çok daha yaşlı insanlar olacaktır. Yaşlanmayı geciktirmek istiyoruz. İnsanların çok yaşlı olup elden ayaktan düşmesini engellemek istiyoruz. Bin yaşına kadar yaşayacak insanlar doğdu. Bu çocuklar bin yaşına varacak. Ölümsüzlüğe bakacak olursak ölümsüzlük zaten var. Çok uzun yasayan canlılar mevcut. DNA zamanla yaşlanıyor ve parçalanıyor. Biz bu süreci yavaşlatmak istiyoruz. Yaşlılık olmadan önce yaşlılık sürecini durdurmak istiyoruz. Uzun yaşam konusunda birçok şirket var. Bu şirketler uzun yaşamak isteyenler ve ölümsüzlük isteyenler olmak üzere iki ana kategorideler. Sonsuza kadar yaşanılabileceğini ve neokorteksin onarılabilir olduğunu söylüyorlar. Bu olduğu zaman ‘Yazılımlarımı yükleyebilirim ve bu da benim varlığım olacaktır ’diyorlar. Çok teknik olmakla birlikte bunlar bizim de kullanacağımız tedavilerden bazıları. Bunun dışında belli ilaçlar da uzun yaşamı sağlayabiliyor. Bu ilaçları kullanan insanlar var” şeklinde konuştu.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Bruce Murphy, yapılan işbirliğinden dolayı büyük onur duyduğunu ifade ederek, “Bilime, eğitime inancımız yüksek. Dünyanın birçok yerine yolculuk yaptım, eğitim ve bilimde doğru anahtarı bulmaya çalıştım. Gördüğüm, öğrendiğim her yenilikleri hastanelerime getirmeye çalıştım. Ancak birçoğunda burada duyduğum heyecanı duymadım. Burada olmak benim için çok onur edici ve başarılı olmak için çok çalışacağız. Bir birkaç yıl sonra ‘Çok başarılı olduk, çok şey başardık’ diyeceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Dünyaya açılma serüvenimiz devam edecek”

Tıp alanında güçlü bir kurumla işbirliği yaptıklarını kaydeden Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ise, “Arkansas Kalp Hastanesinin 19 noktada klinikleri var. Neredeyse Amerika’nın kalbine sahip bir organizasyonları var. Üniversite olarak biyomedikal, tıp eğitimi ve kalp üzerinde güçlü bir kurumla ilişki içerisine girdik. Bir tarafımız İstanbul, bir tarafımız da Arkansas ve onun diyalog halinde olduğu bütün dünyadır. Bu anlaşmayla hem Türkiye’de hem de dünyanın çeşitli noktalarında iş yapacağız. Bu vesileyle de ilgili bölümlerimizle dünyaya açılma serüvenimiz devam edecek" dedi. “Bu işbirliği ile tıp bilim insanı yetiştireceğiz”

Yapılan işbirliğinin önemine değinen Yücel, "’Ülkemize, üniversitemize katkı sağlanabilir mi diye Arkansas Kalp Hastanesine gittim. Murphy orada bize bir sunum yaptı. ‘Bin sene yaşayacak olan bebek belki de doğdu’ dedi. Bize anlattıklarına bakınca ’Başka bir dünya var mı?’ diye düşündüm. Sağlığın, tıbbın geleceğini, neler olması gerektiğini yakından görür gibi oldum. Bu işbirliği ile tıp bilim insanı yetiştireceğiz” diye konuştu.

“Bugün bizim için çok özel bir gün” diyen BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın da, “Türkiye’nin en iyi doktorlarını yetiştirme gayesiyle yola çıkan tıp fakültemiz ile Arkansas Kalp Hastanesi arasındaki bu önemli işbirliği için imza attık. Uluslararasılaşmada öncü rolü oynayan okulumuz dünyanın en gelişmiş üniversiteleriyle çok önemli anlaşmalara imza attı. Bu ilişki ağımıza bir altın halka daha eklemiş olduk. Tıp fakültemizin yanı sıra genetik ve moleküler biyoloji alanında eğitim alan öğrencilerimiz de bu sistem içerisinde yer alacaklar. Öğrencilerimizin yetişmesi noktasında bu işbirliğinden dolayı çok gururluyuz” yorumlarında bulundu.