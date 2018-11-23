Ünlü kebapçı: İskender Kebap, Bursa'nın ürünüdür

Berktuğ ÖNCÜ- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - ARAŞTIRMACI Nejat Yentürk’ün, İskender kebabın İzmir’e ait olabileceğini iddia etmesine, Bursalı ünlü kebapçıdan yanıt geldi. Ünlü Bursa Uludağ Kebapçısı sahibi Cem Çalışır, "İskender, Bursamızın ürünüdür" dedi.

Koleksiyoner ve araştırmacı Nejat Yentürk'ün 'Ayaküstü İzmir/ Sokak ve Fırın Lezzetleri' adlı kitabında, İskender kebabının İzmir’e ait olduğu iddia edildi.

Bunun üzerine 1964’ten beri eski Santralgaraj, yeni Kent Meydanı’nda dükkanı bulunan Bursa’nın ünlü kebapçılarından Cem Çalışır, Yentürk’ün iddiasına yanıt verdi. İskender kebabının ilk olarak 1800’lü yıllarda Kayhan Çarşısı'nda yapıldığını söyleyen Çalışır, "İskender Beyefendinin yapıp, kendi ismini verdiği bir yemektir. Bursa’nın bir yemeğidir. Bizim tarihçemiz, her şeyimiz bellidir. İskender, Bursa’nın kebabıdır. İzmir’in kendine özgü başka yemekleri vardır, ama İskender Bursamızındır. Araştırılsın, kebabın zaten kime ait olduğu ortaya çıkacaktır" dedi.

