Ünlü köftecide büyük panik! Ortalık savaş alanına döndü, çığlıklar havada uçuştu

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Kayaşehir’de bulunan bir alışveriş merkezindeki Köfteci Yusuf'ta yaşandı. İddiaya göre, alışveriş merkezinin restoran katındaki bir köftecide yemek yiyen aile ile garsonlar arasında müşterinin masasının silinmesini istemesi üzerine tartışma yaşandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yaşanan tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü ve diğer restoran çalışanları da kavgaya müdahil oldu. Köftecinin savaş alanına döndüğü, müşterilerin panik içinde kaçıştığı kavga ailenin dışarı çıkarılmasıyla son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

