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Ünlü köftecide büyük panik! Ortalık savaş alanına döndü, çığlıklar havada uçuştu

16.09.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de bulunan ünlü bir köftecide ortalık savaş alanına döndü. Masasının silinmesini isteyen aile ile garson arasında çıktığı iddia edilen kavgada büyük panik yaşanırken, bazı kişiler çığlık attı. Tekmeli yumruklu kavgaya diğer çalışanlar da katılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Müşterilerin panik içinde kaçıştığı kavga ailenin dışarı çıkarılmasıyla son buldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir Kayaşehir’de bulunan bir alışveriş merkezindeki Köfteci Yusuf'ta yaşandı. İddiaya göre, alışveriş merkezinin restoran katındaki bir köftecide yemek yiyen aile ile garsonlar arasında müşterinin masasının silinmesini istemesi üzerine tartışma yaşandı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Yaşanan tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü ve diğer restoran çalışanları da kavgaya müdahil oldu. Köftecinin savaş alanına döndüğü, müşterilerin panik içinde kaçıştığı kavga ailenin dışarı çıkarılmasıyla son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
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