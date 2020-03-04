HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ünlü koleksiyonerden sahte tablo uyarısı

Ünlü koleksiyonerden sahte tablo uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 12:55 | Son Güncelleme

Ünlü koleksiyoner ve sanat danışmanı Gül Ergi, yakın zamanda İtalya’da yaşanan sahte tablo skandalını da hatırlatarak sanatseverlere uyarıda bulundu. Ergi, “Hakiki sanat eseri diye alıyorsunuz üstü boyanmış fotokopi tablo çıkıyor. Mutlaka danışın, danışmadan almayın üzülürsünüz” dedi.

Ünlü koleksiyonerden sahte tablo uyarısı

Rönesans’ın kalbi İtalya’da düzenlenen Modigliani sergisinde 21 tablonun 20’sinin sahte çıkması sanat dünyasında şok etkisine neden oldu. Ünlü koleksiyoner ve sanat danışmanı Gül Ergi, sanatseverleri sahte tablo konusunda uyardı. Üstü boyanmış fotokopi tabloların gerçek sanat eseri gibi satıldığını söyleyen Ergi, "Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da çok sahte tablo haberleriyle karşılaşıyoruz. Daha çok yenisi Rönesans’ın kalbi saydığımız İtalya’da meydana geldi. Genoa’da geçen sene Palazzo Saray’da yapılan Modigliani sergisinde. 21 tablonun 20’si sahte çıktı. Ki Modigliani dünyada çok tanınmış belki Leonardo gibi ressam değil ama İtalyanların kırmızı çizgisi olan bir sanatçı. Çok yokluk, acılar çekmiş ve çok önemli onun tabloları. İtalyanlar şok geçirdi. Hakiki sanat eseri diye alıyorsunuz üstü boyanmış fotokopi tablo çıkıyor. O kadar emek verilmeden emek verilmiş gibi aynı fiyata satılan bir tabloyu almış oluyorsunuz. Haksız kazanç var, emek yok. Sanatçı sayılmaz bunu yapanlar. Maaşınızın önemli bir kısmını ayırıp bu eseri aldığınız zaman size de büyük bir üzüntü oluyor” diye konuştu.

"EN GÜZEL RESİM ALMA ŞEKLİ SANATÇININ ATÖLYESİNDEN ALMAKTIR"

Bir tablo alınırken yanılmamak için mutlaka bir sanat danışmanından yardım alınması gerektiğini belirten Gül Ergi, “Tablosuz ev olmaması lazım. Mutlaka duvarımızda bir tablo seyretmeli ve onunla ruhsal bir bağlantı kurmamız lazım. Tabi bunun değerlisini ve sanatçının emeği olanını satın almak çok önemli. Bu kişilerin çevrelerinde güzel sanatlarda okuyan ya da ressam, mimar, galeri sahibi bir tanıdıkları sanat danışmanı mutlaka vardır onlara sorup onlara danışıp almaları lazım. Çok güzel müzayedeler yapılıyor. Çok güzel sergiler var. Ve en güzeli sanatçılar evlerinden, atölyelerinden satıyor. En güzel resim alma şekli yaşayan sanatçının atölyesinden almaktır. Hem seçersiniz, hem sanatçının ruhuna inersiniz, hem de gayet hesaplı alırsınız. Güzel bir koleksiyonculuk başlamış olur” şeklinde konuştu.

Gerçek sanat eseriyle sahtesini ayırt etmenin çok zor olduğunu ifade eden Ergi, “Mesleğiniz çok uzaksa anlamanız çok zor. Ancak yıllarca resim biriktirerek anlayabilirsiniz. Mutlaka danışın, danışmadan almayın üzülürsünüz. En iyisi en baştan işi sağlama alıp gidip menşeli yerlerden almak. Sanatçıdan, iyi bir galeriden, iyi bir müzayede sahibinden danışarak almak en güzelidir” dedi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
İşte 'kamikaze drone'larİşte 'kamikaze drone'lar
Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyorDikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor
Anahtar Kelimeler:
Gül Ergi resim tablo koleksiyoner

En Çok Okunan Haberler

Tartışma yaratmıştı! İYİ Parti'den ilk yorum

Tartışma yaratmıştı! İYİ Parti'den ilk yorum

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz

Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz

Survivor'da itiraf etti: Kapıdan içeri alınmadım

Survivor'da itiraf etti: Kapıdan içeri alınmadım

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Haberler peş peşe geliyor! 100'den fazla gözaltı

Haberler peş peşe geliyor! 100'den fazla gözaltı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Diğer Haberler
Terörle mücadelenin 'kamikaze drone'ları: Kargu

İşte 'kamikaze drone'lar

Kış uykusundan uyanan ayılar fotokapanla izlendi

Kış uykusundan uyandılar, böyle görüntülendiler

Çınar Kaymakamı Kaya FETÖ’den açığa alındı

Kaymakam FETÖ'den açığa alındı

Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Bakan Akar'dan önemli açıklama

Kritik görüşme öncesi Akar'dan açıklama

Cep telefonuna gelen virüslü mesaja tıkladı! Hesabındaki paraları kaptırdı

Cep telefonuna öyle bir mesaj geldi ki hayatı karardı

Şehitlerin İdlib'e giderken çektikleri son görüntüler ortaya çıktı! Helallik istemişler

İdlib'e giderken çektikleri son görüntüler ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.