Ünlü koleksiyonerden sahte tablo uyarısı

Rönesans’ın kalbi İtalya’da düzenlenen Modigliani sergisinde 21 tablonun 20’sinin sahte çıkması sanat dünyasında şok etkisine neden oldu. Ünlü koleksiyoner ve sanat danışmanı Gül Ergi, sanatseverleri sahte tablo konusunda uyardı. Üstü boyanmış fotokopi tabloların gerçek sanat eseri gibi satıldığını söyleyen Ergi, "Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da çok sahte tablo haberleriyle karşılaşıyoruz. Daha çok yenisi Rönesans’ın kalbi saydığımız İtalya’da meydana geldi. Genoa’da geçen sene Palazzo Saray’da yapılan Modigliani sergisinde. 21 tablonun 20’si sahte çıktı. Ki Modigliani dünyada çok tanınmış belki Leonardo gibi ressam değil ama İtalyanların kırmızı çizgisi olan bir sanatçı. Çok yokluk, acılar çekmiş ve çok önemli onun tabloları. İtalyanlar şok geçirdi. Hakiki sanat eseri diye alıyorsunuz üstü boyanmış fotokopi tablo çıkıyor. O kadar emek verilmeden emek verilmiş gibi aynı fiyata satılan bir tabloyu almış oluyorsunuz. Haksız kazanç var, emek yok. Sanatçı sayılmaz bunu yapanlar. Maaşınızın önemli bir kısmını ayırıp bu eseri aldığınız zaman size de büyük bir üzüntü oluyor” diye konuştu.

"EN GÜZEL RESİM ALMA ŞEKLİ SANATÇININ ATÖLYESİNDEN ALMAKTIR"

Bir tablo alınırken yanılmamak için mutlaka bir sanat danışmanından yardım alınması gerektiğini belirten Gül Ergi, “Tablosuz ev olmaması lazım. Mutlaka duvarımızda bir tablo seyretmeli ve onunla ruhsal bir bağlantı kurmamız lazım. Tabi bunun değerlisini ve sanatçının emeği olanını satın almak çok önemli. Bu kişilerin çevrelerinde güzel sanatlarda okuyan ya da ressam, mimar, galeri sahibi bir tanıdıkları sanat danışmanı mutlaka vardır onlara sorup onlara danışıp almaları lazım. Çok güzel müzayedeler yapılıyor. Çok güzel sergiler var. Ve en güzeli sanatçılar evlerinden, atölyelerinden satıyor. En güzel resim alma şekli yaşayan sanatçının atölyesinden almaktır. Hem seçersiniz, hem sanatçının ruhuna inersiniz, hem de gayet hesaplı alırsınız. Güzel bir koleksiyonculuk başlamış olur” şeklinde konuştu.

Gerçek sanat eseriyle sahtesini ayırt etmenin çok zor olduğunu ifade eden Ergi, “Mesleğiniz çok uzaksa anlamanız çok zor. Ancak yıllarca resim biriktirerek anlayabilirsiniz. Mutlaka danışın, danışmadan almayın üzülürsünüz. En iyisi en baştan işi sağlama alıp gidip menşeli yerlerden almak. Sanatçıdan, iyi bir galeriden, iyi bir müzayede sahibinden danışarak almak en güzelidir” dedi.

(İHA)

