Ünlü komedyen bombayı patlattı: 'Prenses Diana bir arsız'

Komedyen Jo Brand’ın yıllar sonra Prenses Diana hakkında yaptığı itiraf olay yarattı. Şu sıralar bir yemek programının sunuculuğunu üstlenen Brand, Prenses Diana’nın kendisiyle konuşmak için kulisini ziyaret ettiğini açıkladı.

Bu ziyaret esnasında Brand’in daha önce yaptığı oral seks şakasına değindiklerini dile getiren 68 yaşındaki sunucu, Prenses Diana’nın o şakayı beğendiğini söylemesine oldukça şaşırdığını belirtti. İngiliz Kraliyet üyelerinin bir araba süsü gibi oradan oraya gezdirildiğini söyleyen Jo Brand, Prenses Diana’nın farklı olduğunu söyledi.

Kendisiyle kuliste yaptığı görüşmenin sonucunda Prenses Diana’nın bir arsız olduğu sonucuna vardığını anlatan Brand, Prensesin seks şakalarından hoşlandığını söyledi.

