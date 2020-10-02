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  4. Ünlü komedyen bombayı patlattı: 'Prenses Diana bir arsız'

Ünlü komedyen bombayı patlattı: 'Prenses Diana bir arsız'

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2020 16:01 | Son Güncelleme

Ünlü İngiliz komedyen Jo Brand, Prenses Diana'nın 'arsız' olduğunu ve diğer kraliyet üyelerine benzemediğini söyledi.

Ünlü komedyen bombayı patlattı: 'Prenses Diana bir arsız'

Komedyen Jo Brand’ın yıllar sonra Prenses Diana hakkında yaptığı itiraf olay yarattı. Şu sıralar bir yemek programının sunuculuğunu üstlenen Brand, Prenses Diana’nın kendisiyle konuşmak için kulisini ziyaret ettiğini açıkladı.

Bu ziyaret esnasında Brand’in daha önce yaptığı oral seks şakasına değindiklerini dile getiren 68 yaşındaki sunucu, Prenses Diana’nın o şakayı beğendiğini söylemesine oldukça şaşırdığını belirtti. İngiliz Kraliyet üyelerinin bir araba süsü gibi oradan oraya gezdirildiğini söyleyen Jo Brand, Prenses Diana’nın farklı olduğunu söyledi.

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Kendisiyle kuliste yaptığı görüşmenin sonucunda Prenses Diana’nın bir arsız olduğu sonucuna vardığını anlatan Brand, Prensesin seks şakalarından hoşlandığını söyledi.

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