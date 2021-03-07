HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın villasında yangın paniği

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın villasında yangın paniği

07.03.2021 16:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’n Beşiktaş’taki evinde yapılan tadilat sırasında yangın çıktı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’n Beşiktaş’taki evinde yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Jeneratörden kaynaklı çıktığı belirtilen yangına ünlü komedyen Yılmaz aracından aldığı yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede yangın söndürülürken, villa drone ile havadan görüntülendi.
Ünlü komedyan Cem Yılmaz’ın Beşiktaş Levent Caddesi Alt Zeren Sokak’taki villasında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Evde yapılan bir tadilat sırasında jeneratörden kaynaklı çıktığı kaydedilen yangına Yılmaz, aracından aldığı yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Lüks villadan dumanlar yükselirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Evdeydim. Jeneratörden yangın çıkmış. Ustalar çalışıyor. Herhangi bir problem yok. İtfaiye geldi söndürdüler” dedi.
Yılmaz daha sonra aracına binerek evinden ayrılırken, yangın çıkan lüks villa drone ile havadan görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler
Acı olay: Yangında ikizler can verdi, anne ve oğlu hastanedeAcı olay: Yangında ikizler can verdi, anne ve oğlu hastanede
Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Dehşet anları: Tartıştığı adamı 12. kattan aşağı attı

Dehşet anları: Tartıştığı adamı 12. kattan aşağı attı

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Bir ili heyecanlandıran gelişme: Bin kişi istihdam edilecek

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

Uzun zaman sonra açılan oto pazarı boş kaldı

Uzun zaman sonra açılan oto pazarı boş kaldı

Kilogramı 7 bin lira olan arı sütü üretimiyle Türkiye'nin sayılı üreticilerinden oldu

Hayallerinin peşinden gitti, kilosunu 7 bin liraya satıyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Annenin feryadı yürekleri dağladı: 'Çaldığınız paralar engelli çocuğumun geleceğiydi'

'Çaldığınız paralar engelli çocuğumun geleceğiydi'

Aksaray'da bir belde yarından itibaren karantinaya alınacak

Flaş karar! Bir belde karantinaya alınıyor: 7 gün boyunca yasak

Hatay'da acı olay: Evde çıkan yangında ikiz kardeşler can verdi, anne ve oğlu hastanede

Acı olay: Yangında ikizler can verdi, anne ve oğlu hastanede

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.