Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz oyunu kullandı

Ünlü komedyen Ceyhun Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu Beşiktaş’ta kullandı.

Ceyhun Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Beşiktaş’taki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. Kimliğini göstererek görevlilerden oy pusulasını alan Ceyhun Yılmaz, daha sonra kabine girerek oyunu kullandı. Pusulanın bulunduğu zarfı 1336 numaralı sandığa atan Yılmaz, görevlilere iyi çalışmalar dileyerek okuldan ayrıldı.

