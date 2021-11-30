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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'dan şaşırtan sözler! ''Gururumla oynandı!''

30.11.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da başladığı 'Konuşanlar' programına şimdilerde Exxen'de devam eden başarılı komedyen Hasan Can Kaya, bir YouTube kanalına verdiği röportajda, şöhret olmadan önceki yıllarına dair şaşırtan bir itirafta bulundu.

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'dan şaşırtan sözler! ''Gururumla oynandı!''

Bağcılar'da bir gecekondu mahallesinde büyüdüğünü ve yoksul bir çocukluk geçirdiğini anlatan Hasan Can Kaya, kariyerine ve özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

''GURURUMLA OYNANDI''

Hasan Can Kaya, komedyenliğe gönül verdiği için çevresi tarafından onaylanmadığını ''Her kalktığım sabah, insanları ikna etmek zorunda kalıyordum'' sözleriyle anlattı. ''Ben bu işi yapmasaydım delirirdim'' diyen Kaya, ''Şu meslek yüzünden gururumla çok oynandı ama mesleği bırakamadım'' ifadelerini kullandı. Ünlü komedyen, geçmişte çok aşık olduğu bir kadını, sırf gururuyla oynadığını için terk ettiğini de sözlerine ekledi.

''SEYİRCİLERİM BENDEN ZENGİNDİ''

Babasını kaybedince dünyası başına yıkılan Hasan Can Kaya, artık hayatta istemediği hiçbir şeyi yapmamaya karar verdiğini ve Konuşanlar projesine de böyle başladığını belirtti. Leman Kültür Merkezi'nde stand-up yaptığı günleri anlatan ünlü komedyen, ''Seyircilerimin hepsi benden zengindi. Ben de şöyle düşündüm; YouTube'da bir proje yapacağım. Seyircilerimin arasından bir yatırımcı bulacağım ve ona ortaklık teklif edeceğim.Çünkü popülerliğin ne kadar önemli bir şey olduğunu anlamıştım. Bir de projemden para kazanmayı istiyordum. Şükürler olsun ki Konuşanlar bana ikisini de nasip etti. Konuşanlar'ı ben 2016'da yazdım ama 11 yerden ret yedi.''

İLK SÖZLEŞMESİNİ PEÇETEYE YAZDI

2018'den bu yana karşısına hep iyi insanlar çıktığını anlatan Hasan Can Kaya, 3 bölüm çekebilmek için bir yatırımcı bulduğu ve ilk sözleşmesini, bir lahmacuncuda peçeteye yazdığı itirafıyla da, sevenlerini şaşırttı.

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