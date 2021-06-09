Ünlü komedyen Tolga Çevik'in güzeller güzeli eşi bakın kimin kardeşi çıktı!

Yaptığı birçok güldürü programı ve filmler ile yıldızı parlayan ünlü komedyen Tolga Çevik ekran önündeki hayatından çok, özel yaşamı da araştırma konusu oldu. Eşi Özge hanımla sık sık objektif karşısına çıkan Çevik'in güzeller güzeli eşi herkesi kendine hayran bırakırken, bakın kimin kardeşi çıktı. İşte Özge Çevik ile ilgili merak edilen detaylar...

Tolga Çevik'in güzeller güzeli eşi meğer o ünlünün kardeşiymiş!

İlk olarak Vizontele adlı filmde boy göstermesiyle yıldızı parlayan ünlü komedyan Tolga Çevik, yıllar içinde adından söz ettirmeye devam etti.

Avrupa Yakası, Organize İşler derken 'komedi Dükkanı' adlı program ile seyircinin karşısına bu kez tek çıkarak komedyenliğe ve stand up ağrılık vermeye başladı.

Ekranlarda sık sık görmeye alışık olduğumuz ünlü komedyenin kariyerinin yanı sıra aile yaşantısı da hayranları tarafından merak konusu oluyor.

EŞİ MERAK KONUSU OLDU Ünlü komedyen, 2000'li yılların başında gönlünü Özge hanıma kaptırır ve 2004 yılında nikah masasına otururlar. Güzelliği ile herkesi etkileyen Özge hanım bakın kimin kız kardeşi çıktı.

BAKIN KİMİN KARDEŞİ ÇIKTI Tolga Çevik'in kalbin kaptırdığı Özge Hanım meğersem ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kız kardeşiymiş.

MEĞERSE O DA YILMAZ KARDEŞLERDENMİŞ Günümüzde en çok konuşulan isimlerden Can Yılmaz ve Cem Yılmaz ile kardeş olan Özge Çevik, Tolga Çevik ile halen daha mutlu bir evlilik sürdürmektedir.

İKİ ÇOCUKLARI VAR 2004 yılında hayatlarını birleştiren çiftin bu evlilikten Tuna isminde bir kızı ve Tan adında da bir oğulları vardır.

39 yaşındaki Özge hanım hakkında pek bilinmeyen gerçeği öğrenen Tolga Çevik hayranları ise, Cem Yılmaz ile akraba olmalarına sık sık esprili yorumlarda bulunuyorlar.

ÖZGE YILMAZ ÇEVİK

İKİ BÜYÜK KOMEDYEN AKRABA ÇIKTI Öyle ki geçtiğimiz yıllarda Tolgshow adlı programına Cem Yılmaz'ı konuk eden Tolga Çevik ile arasındaki yakınlık dikkatlerden kaçmadı.

CEM YILMAZ VE CAN YILMAZ Konu akrabalık olunca kız kardeşleri pek tanınmasa da Can ve Cem yılmaz kardeşliğini duymayan yoktur. İki kardeş birçok işte beraber olduğu gibi sosyal medyada da paylaşımları bulunuyor.

MELİSA ŞENOLSUN

EFE ŞENOLSUN

MELİSA ŞENOLSUN - EFE ŞENOLSUN KARDEŞLER

HAKAN YUFKACIGİL

CAHİT KAŞIKÇILAR- HAKAN YUFKACIGİL Meğer iki ünlü oyuncu dayı yeğenmiş.

BENSU VE HANDE SORAL KARDEŞLER Güzellikleri ve oyunculukları ile kendilerini hayran bırak iki kız kardeş.

MÜJDE AR- MEHTAP AR KARDEŞLER Oyuncu annenin oyuncu kızları... Usta oyuncu Aysel Gürel'in çok sevilen kızlarından Mehtap Ar'ı geçtiğimiz aylarda kaybettik...

ŞEVVAL SAM- TARIK EMİR TEKİN Sadakatsiz'in Selçuk'u meğer ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam'ın oğluymuş.

İkilinin fotoğraflarını gören hayranlarını şaşkına dönüyor.

Öte yandan bu aile için 3 kuşak sanatçı denilebilir. Çünkü anneanne Leman Sam'ı unutmamak lazım

LEMAN SAM- ŞEVVAL SAM

NAZ ELMAS

AÇELYA ELMAS VE NAZ ELMAS KARDEŞLER Birbirine hiç benzemeyen oyuncu kardeşler...

CÜNEYT ÖZDEMİR VE EŞİ ZEYNEP İNANOĞLU Ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir öyle bir aileden kız almış ki bir anda Yeşilçam sinemasının usta isimleri ile akraba oluvermiş.

Zeynep İnanoğlu 2011 yılında gazeteci Cüneyt Özdemir ile evlendi ve çiftin 3.5 yaşında Mavi adında bir oğlu var

GÜLŞEN BUBİKOĞLU VE TÜRKER İNANOĞLU'NUN KIZI

ZEYNEP VE İLKER İNANAOĞLU KARDEŞLER Anneleri farklı olsa da babaları Türker İnanoğlu olan iki ünlü kardeş.

FİLİZ AKIN'IN OĞLU İlker İnanoğlu, Türker beyin Filiz Akın ile olan evliliğinden dünyaya gelmiştir.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU- NİLGÜN BUBİOĞLU