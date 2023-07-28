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Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun nostalji paylaşımı olay oldu! Eski haline yorum yağdı

28.07.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadaki komik videolarıyla gündemden düşmeyen komedyen Yasemin Sakallıoğlu bu defa nostalji paylaşımıyla olay oldu. 19 yaşındaki halini paylaşan ünlü ismin eski haline yorum yağdı. Sakallıoğlu'nun eski halini görenler 'Fazla değişmemişsin' dedi.

Komedi videolarıyla tanınan, ardından bazı dizi ve film projeleriyle ekranlara gelen Yasemin Sakallıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü komedyen bu defa nostalji paylaşımıyla olay oldu. 19 yaşındaki halini paylaşan Sakallıoğlu'nun eski haline sosyal medya yorum yağdı.

6.5 milyon sosyal medya kullanıcısına sahip olan oyuncu ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu, dünyaca ünlü yıldız Kylie Jenner'ın estetikli fotoğraflı paylaşarak, Jenner'ın " Yüzümde hiç estetik yok" sözlerini de ekledi.

1 yasemin

Kendisinin 19 yaşındaki halini paylaşan Sakallıoğlu, "Doğru söylüyor olabilir çünkü ben de 19 yaşında böyleydim" sözleriyle durumu tiye aldı.

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Sakallıoğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi. Ünlü komedyene yorum yağdı. Ünlü komedyen "Bazıları fazla değişmemişsin demiş. Açıkcası bu beni bi tık kırdı" dedi.

Yasemin Sakallıoğlu 1

Yasemin Sakallıoğlu, üç kardeşin en küçüğü olarak 1988’de İstanbul’da doğdu. Bebekken Rize’ye gönderildi ve 6 yaşına kadar orada yaşadı. Sonra yeniden İstanbul’a geldi.

Yasemin Sakallıoğlu 3

Düz liseden mezun olduktan sonra bankacılık yapmaya başladı. Konservatuar eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı.

Yasemin Sakallıoğlu22

Sosyal medyada çektiği komik videolarla bir fenomen haline geldi. Yapımcıların dikkatini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yasemin Sakallıoğlu 2 eşi

Şahan Gökbakar önderliğinde Zengo isminde ilk Sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde nikah masasına oturdu.

Yasemin Sakallıoğlu eşi

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