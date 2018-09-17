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Ünlü komedyenin ağabeyi, 'yankesicilik'ten yine gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 14:05 | Son Güncelleme

ANKARA Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yankesicilik yapan ve ünlü komedyenin ağabeyi olduğu iddia edilen Yavuz S., polis tarafından gözaltına alındı.

Ünlü komedyenin ağabeyi, 'yankesicilik'ten yine gözaltına alındı

ANKARA, (DHA)- ANKARA Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yankesicilik yapan ve ünlü komedyenin ağabeyi olduğu iddia edilen Yavuz S., polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, 9 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, otobüsle Ankara'ya gelen M.Ş. bagajlarını alırken parasının çalındığını fark etti. Daha sonra polise giden M.Ş., 600 TL'sinin çalındığına dair ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin daha önce benzer suçlardan sabıkası bulunan Yavuz S. olduğunu tespit etti. Ünlü komedyenin ağabeyi olduğu iddia edilen Yavuz S., gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade için polis merkezine götürüldü.
MİTİNGDE 'YANKESİCİLİK'TEN TUTUKLANMIŞTI
Şüpheli Yavuz S., 24 Mart 2018 tarihinde de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Trabzon mitinginde, İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Basri Halisçelik'in 1600 lirası ile 400 dolarını çaldığı iddiasıyla Ankara'da yakalanıp, tutuklanmıştı.
Şüphelinin bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ve bu olayla ilgili davanın da sürdüğü öğrenildi.

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Ünlü komedyenin ağabeyi, 'yankesicilik'ten yine gözaltına alındıÜnlü komedyenin ağabeyi, 'yankesicilik'ten yine gözaltına alındıÜnlü komedyenin ağabeyi, 'yankesicilik'ten yine gözaltına alındıÜnlü komedyenin ağabeyi, 'yankesicilik'ten yine gözaltına alındı

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