HABER

Ünlü komedyenin takıntılı hayranına 5 yıl hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 11:51 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Sefa Doğanay’a (26) sosyal medya üzerinden mesajlar gönderip tehdit ve hakarette bulunan takıntılı hayranı hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Adını bir televizyon programındaki yarışma ile duyuran ünlü komedyen Sefa Doğanay’a (26) sosyal medya hesabından tehdit ve hakaret içerikli mesajlar atan takıntılı hayranı K.D.

Ünlü komedyen Sefa Doğanay’a (26) sosyal medya üzerinden mesajlar gönderip tehdit ve hakarette bulunan takıntılı hayranı hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Adını bir televizyon programındaki yarışma ile duyuran ünlü komedyen Sefa Doğanay’a (26) sosyal medya hesabından tehdit ve hakaret içerikli mesajlar atan takıntılı hayranı K.D. (35) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca K.D. hakkında ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘kişilerin huzur ve sükunu bozma’ suçlarından iddianame hazırlandı.

“Allah cezanı versin, çok seviyorum seni bensiz olamazsın”
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede K.D.’nin Sefa Doğanay’a attığı mesajlara yer verildi. K.D.’nin sosyal medya hesabından “Vazgeçmem için ölmem gerek bil bunu. Seni öldürmememin sebebi seni öldürmemekten gelir. Senin yaptıklarının hepsini, kafamda yazdım unutmadım. Allah cezanı versin, çok seviyorum seni bensiz olamazsın. Senin yüreğini sevmiştim, tenini değil. Kargoyu neden kabul etmedin içindeki flaştaki sana söyleyeceklerimi dinlemeni istedim. Sen küfüre bile değmezsin insan değilsin sen. Çok seviyorum öyle ya da böyle sevmiş olanın kalbini kırmak en büyük günahlardandır. Bir mektubumu kabul etmeyişinden dolayı mı bırakacağım sence. Seviyorum seni deli gibi kezzap dökseler yüreğime, çıkaramazlar yüreğimden yine” şeklinde Sefa Doğanay’a sık sık mesaj attığı iddianamede aktarıldı.
İddianamede K.D.’nin bu sözler ile Sefa Doğanay’ı tehdit edip hakarette bulunduğu ayrıca Sefa Doğanay’a sık sık kısa aralıklarla mesaj atıp huzur ve sükununu bozduğu belirtildi.

Mesajları kendisinin atmadığını söyledi
İddianamede K.D’nin savunmasında şikayetçi Sefa Doğanay’ı tanıdığını 2018 yılının aralık ayından sonra kendisi ile iletişime geçmediğini söylediği aktarıldı. K.D.’nin ayrıca kendisiymiş gibi başka birinin mesaj atmış olabileceği ve bu yazıları yazmadığını beyan ettiği de iddianamede yer aldı.

5 yıla kadar hapis istemi
İddianamede K.D.’nin ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘kişilerin huzur ve sükunu bozma’ suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nce onaylanan iddianamenin ardından K.D. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
Olayın Geçmişi
Ünlü komedyen Sefa Doğanay 27 Ocak 2018’de Bakırköy Adliyesi’ne gelerek K.D. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Doğanay, hayranının kendisini 2 yıldır sosyal medya hesabından rahatsız ettiğini söyleyerek ölüm tehdidi aldığı için savcılığa başvurmak zorunda kaldığını söylemişti. Sefa Doğanay suç duyurusu dilekçesinde K.D.’nin, yaşadığı evin bulunduğu sitenin güvenlik bölümüne kadar gelip kendisini taciz ettiğini, sosyal medyadan da ölüm tehdidinde bulunduğunu aktarmıştı.

Villasını pitbullarla koruyordu! Çete lideri böyle basıldı Villasını pitbullarla koruyordu! Çete lideri böyle basıldı
Ölüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandıÖlüme yolculuktaki 5 şişme botta 180 göçmen yakalandı
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğulduAkıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Falcao Galatasaray'a geliyor

Falcao Galatasaray'a geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Ülkeyi kana bulayan saldırı! Onlarca ölü var

Ülkeyi kana bulayan saldırı! Onlarca ölü var

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Tartıştığı erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.