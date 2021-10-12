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Ünlü manken Deniz Miyas kimdir, aslen ve nerelidir? İşte biyografisi…

12.10.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya ve Fransa gibi önemli ülkelerin moda ajanslarının radarında bulunan Deniz Miyas, aslen kimdir ve nerelidir? Dünyanın en önemli moda markalarının çekimleriyle her geçen gün kendinden daha çok söz ettiren Deniz Miyas, Almanya’da doğdu.

Ünlü manken Deniz Miyas kimdir, aslen ve nerelidir? İşte biyografisi…

Berlin’de doğup büyüyen ünlü model Deniz Miyas, konser organizasyonlarıyla da adından söz ettiriyor. Peki Deniz Miyas kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte biyografisi…

DENİZ MİYAS KİMDİR?

Aslen Muşlu olan ünlü manken, Almanya’nın Berlin kentinde doğdu. 3 kardeş olan Deniz Miyas, 2019’da Prada ve Balenciaga ile çalıştı. Deniz Miyas, Mainz'de yaşamını sürdürmektedir.

Deniz Miyas, geçtiğimiz günlerde organize ettiği New York City Açık Kültür Programı kapsamında, tek Türk müzik grubu olarak konser veren New York Atatürk Korosu’nu "Manhattan'da Türk Melodileri" etkinliğiyle sevenleriyle buluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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