Ünlü manken Deniz Miyas kimdir, aslen ve nerelidir? İşte biyografisi…

Berlin’de doğup büyüyen ünlü model Deniz Miyas, konser organizasyonlarıyla da adından söz ettiriyor. Peki Deniz Miyas kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte biyografisi…
Aslen Muşlu olan ünlü manken, Almanya’nın Berlin kentinde doğdu. 3 kardeş olan Deniz Miyas, 2019’da Prada ve Balenciaga ile çalıştı. Deniz Miyas, Mainz'de yaşamını sürdürmektedir.
Deniz Miyas, geçtiğimiz günlerde organize ettiği New York City Açık Kültür Programı kapsamında, tek Türk müzik grubu olarak konser veren New York Atatürk Korosu’nu "Manhattan'da Türk Melodileri" etkinliğiyle sevenleriyle buluşturdu.
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