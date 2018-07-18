MAGAZİN

Ünlü manken evinde ölü bulundu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2018 10:37 | Son Güncelleme

Son fotoğrafını sosyal medyadan 9 gün önce paylaşan eski manken Annabelle Neilson'ın cesedinin 5 gün sonra bulunduğu haberi şok etkisi yarattı.

Ünlü manken evinde ölü bulundu!

Bir dönemin en popüler mankenlerinden Annabelle Neilson, evinde ölü bulundu.

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Annabella Neilson'ın bir arkadaşı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Chelsea semtinde yer alan evine girdi, cesetle karşılaşınca polisi aradı. 49 yaşındaki modelin cesedinin beş gündür evde olduğu ortaya çıktı.

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Moda dünyasının zirve ismi Alexander McQueen'in en yakın arkadaşı olan Neilson, aynı zamanda McQueen'in ilham perilerinden biriydi. Neilson, ayrıca efsanevi modacıyı intihar etmeden önce gören son kişiydi.

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Ünlü model, sosyal medyadan son paylaşımını 8 Temmuz tarihinde yapmıştı. Neilson, o tarihte eski sevgilisi Edward Spencer Churchill'in düğününe katılmıştı.

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Uyuşturucuya düşkünlüğüyle tanınan sansasyonel model, Nat Rothschild'in ilk eşiydi ve ikili 1994-1997 yılları arasında evli kalmıştı.

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Annabelle Neilson oldu

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