HABER

Ünlü manken Tanrıyar, saçına taktığı bağ yaprağı ile sunuculuk yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.07.2019 21:31 | Son Güncelleme

Ünlü manken İpek Tanrıyar Evler, Tokat’ın Erbaa ilçesinde düzenlenen festivalde sunuculuk yaptığı sahneye saçına taktığı asma bağ yaprağı ile çıktı.Tokat’ın Erbaa ilçesinde 21.si düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Erbaa Yaprak Festivali renkli görüntülere sahne oluyor.

Ünlü manken Tanrıyar, saçına taktığı bağ yaprağı ile sunuculuk yaptı

Ünlü manken İpek Tanrıyar Evler, Tokat’ın Erbaa ilçesinde düzenlenen festivalde sunuculuk yaptığı sahneye saçına taktığı asma bağ yaprağı ile çıktı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 21.si düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Erbaa Yaprak Festivali renkli görüntülere sahne oluyor. 7 ülkeden folklor ekiplerinin katılığı festivalde sunuculuk yapan ünlü manken İpek Tanrıyar Evler, alışılmışın dışında bir saç modeli ile çıktı. Bağ yaprağını baş tacı yaparak farklı bir model ortaya çıkaran ünlü manken alkış topladı. Sosyal medya hesabında ‘Hep dolma yapacak değiliz ya’ başlığında paylaşımda bulunan Tanrıyar, “Erbaa’da yaprak festivalinde görevlilerden saçıma takmak için yaprak istedim. Çünkü ülkemiz için önemli bir değer. Buradaki yaprakları dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Bu festivalleri kaynaşmaktan ziyade bunun için gerçekleştiriyoruz. Onun için bu özenle yetiştirilen yaprakları da ben gururla başımın tacı ederim diye düşündüm. Onlara saçıma takarak sahneye çıktım” dedi. Erbaa ilçesinde 5 yıl öncede düzenlenen festivalde sunuculuk yapan Tanrıyar, üzüm bağlarında çalışan kadınlarla yaprak toplayarak topraktan dolma sarmayı denemişti.

Festivalde konuşma yapan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl’de vatandaşların festivale yoğun ilgi göstermesinden dolayı mutlu olduklarını, o nedenle ayrı bir coşku heyecan yaşadığını dile getirdi. 3 gün sürecek olan festival hafta sonu yaylada düzenlenecek olan konser programı ile sona erecek.

Ünlü manken Tanrıyar, saçına taktığı bağ yaprağı ile sunuculuk yaptı

Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...Kan donduran cinayet! Cesedini parçalara ayırıp...
Ünlü Dj Burak Yeter: “Biz 2 saat eğlendiririz, kendini Dj sananlar 10 dakika eğlendirir”Ünlü Dj Burak Yeter: “Biz 2 saat eğlendiririz, kendini Dj sananlar 10 dakika eğlendirir”
Hayranları köy meydanına yaşarken heykelini diktiHayranları köy meydanına yaşarken heykelini dikti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Trump'a, 2.5 milyar dolarlık 'Meksika duvarı' onayı

Yerli üretim logolu etiketlerde değişiklik

Yerli üretim logolu etiketlerde değişiklik

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Korkunç kaza! Telefonla konuşurken fark edemedi ve...

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

70 yaşında porno yıldızı oldu!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.