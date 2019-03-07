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Ünlü manken Tuğçe Aral’dan özel çocuklara sürpriz ziyaret

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.03.2019 17:16 | Son Güncelleme

Ünlü manken ve şarkıcı Tuğçe Aral, özel eğitim merkezinde bulunan çocukları ziyaret ederek sürpriz yaptı.Ünlü manken ve Şarkıcı Aral, Mutluluğun Adresi Derneği tarafından kurulan özel eğitim merkezinde bulunan down sendromlu ve otizmli çocuklara bir araya gelerek hediyeler dağıttı.

Ünlü manken Tuğçe Aral’dan özel çocuklara sürpriz ziyaret

Ünlü manken ve şarkıcı Tuğçe Aral, özel eğitim merkezinde bulunan çocukları ziyaret ederek sürpriz yaptı.
Ünlü manken ve Şarkıcı Aral, Mutluluğun Adresi Derneği tarafından kurulan özel eğitim merkezinde bulunan down sendromlu ve otizmli çocuklara bir araya gelerek hediyeler dağıttı. Kandil dolayısı ile özel bir günde özel çocuklarla bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Aral, “Özel ve güzel çocuklarımıza hep beraber emek vermeye gayret ediyoruz. Bugün çok güzel bir yerdeyiz. Onlar bizim ve toplumumuz için çok değerli insanlar. Dolayısıyla herkesin bu konuda biraz daha hassas düşünüp bu güzel kardeşlerimize biraz daha ilgi gösterip destek olması gerekiyor. Çünkü hepimiz hayatın içerisinde engelli adayıyız. Ben bu kardeşlerimize bedensel ve zihinsel engelli denmesini istemiyorum. Onlar çok değerli ve güzel kardeşlerimiz. Burada da kardeşlerimize gerekli özen gösteriliyor. Onların sağlığına kavuşması için çok büyük mücadele veren herkese teşekkür ediyorum. Bizde buradaki güzel kardeşlerimizi ziyaret ederek onları bir nebze de olsa mutlu etmeye çalıştık” dedi.
Aral, çocukların hepsi ile tek tek ilgilenirken, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Ünlü manken Tuğçe Aral’dan özel çocuklara sürpriz ziyaret

Ünlü manken Tuğçe Aral’dan özel çocuklara sürpriz ziyaret

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