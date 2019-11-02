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Ünlü mankenler Denizli'de podyuma çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 14:20 | Son Güncelleme

 DENİZLİ İhracatçılar Birliği'nin (DENİB) yenilikçi ürünleri teşvik etmek amacıyla bu yıl 7'ncisini düzenlediği Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'nda finale kalan tasarımcıların kıyafetleri, ünlü mankenler Özge Ulusoy, Ece Gürsel ve Şebnem Schaefer'ın da podyumda yer aldığı defilede sergilendi.

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ İhracatçılar Birliği'nin (DENİB) yenilikçi ürünleri teşvik etmek amacıyla bu yıl 7'ncisini düzenlediği Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'nda finale kalan tasarımcıların kıyafetleri, ünlü mankenler Özge Ulusoy, Ece Gürsel ve Şebnem Schaefer'ın da podyumda yer aldığı defilede sergilendi.
DENİB'in düzenlediği 'Doğaya dokunuş' temalı 7'nci Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'nın final defilesi, kentteki bir otelde yapıldı. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile çok sayıda davetli defileyi izledi. 210 yarışmacı arasından finale kalan 10 tasarımcının kıyafetlerinin yer aldığı koleksiyon; Özge Ulusoy, Ece Gürsel ve Şebnem Schaefer'ın da aralarında bulunduğu ünlü mankenler tarafından podyumda sergilendi. Moda dünyasından Yıldırım Mayruk, Gülşah Saraçoğlu, Ertan Kayıtken, Ezra-Tuba Çetin gibi ünlü modacılardan oluşan jüri üyeleri, finale kalan tasarımları değerlendirdi.
Defile öncesi konuşan TİM Başkanı Gülle, tasarım organizasyonlarının sektörel anlamda oldukça önemli olduğunu ifade etti. Tasarım çalışmalarını TİM olarak desteklediklerini kaydeden Gülle, "Tasarım kültürünün bütün sektörlere yayılması için tasarımı yürekten destekliyoruz. Bu konuda üniversitelere destekler verip, cesaretlendiriyoruz. Biz farklı ürünler ortaya koymalı ve tanıtmalıyız. Biz, TİM olarak İstanbul ve Türkiye'yi bir tasarım merkezi yapmak için çalışıyoruz. Bu tür etkinlikler de tasarım çalışmaları için oldukça yararlı" diye konuştu.
DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ
Ünlü mankenlerin ışıltılı podyumda yürüyerek koleksiyonları taşıdığı defile, davetlilerin beğenisini kazandı. Defilenin ardından sahneye çıkan 'Ses ver sus' isimli müzik grubunun performansı da tam not aldı. Daha sonra jürinin belirlediği tasarımcılara protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Ayşe Sara Arslan 'Fısıltı' isimli tasarımıyla birinci, Gizem Nur Bağ 'Hiera' adlı tasarımıyla ikinci, Mihriban Bertan ise 'Rainbow' adlı tasarımıyla üçüncü oldu. Birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin lira ödül verildi.

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