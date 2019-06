Ünlü mankenler kelebek hastası çocuklar için podyuma çıktı 

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), (DHA) - MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, ünlü modacı Yıldırım Mayruk ve Can Çapar, 2019 Yaz Koleksiyonu Defilesi’nin gelirini kelebek hastalığına yakalanan çocukların tedavisine bağışladı.

Marmaris ilçesindeki 5 yıldızlı otelin sahil kısmındaki bahçede, ünlü sanatçı Fulden Uras’ın kurucusu olduğu 'Hayaller Gerçek Olsa' adlı dernek tarafından bakımları sağlanan kelebek hastalığına yakalanan çocukların tedavisi için defile düzenlendi. Ünlü modacı Yıldırım Mayruk’un 45 parçadan oluşan 2019 Yaz Koleksiyonu ve Can Çapar’ın 42 parçalık yaz kreasyonları ünlü mankenler tarafından podyumda sergilendi. CHP’li Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, ünlü sanatçı Fulden Uras, İşadamı Turgut Torunoğulları, işadamları, turizmciler ve seçkin davetlilerin katıldığı defile saat 19.30 sıralarında başladı.

Kelebek hastasının tanımı, hastalığa yakalanan çocukların durumu ve aileleri sinevizyon gösterimle sunuldu. Çocukları izleyen katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Tıp dilinde 'Epidermolizis Bulloza' hastalığa destek olmak için mankenler Günay Museyeva, Ece Gürsel, Tuğçe Sarıkaya, Ebru Öztürk, Seviye İkbal, Yana Shmidt, Olga Zaremba, Erzhena Sandakova, Zeliha Çal, Alona Bukreeva ve Anastasiia Gorel podyuma çıkıp, ünlü modacıların yaz koleksiyonlarını tanıttı. Desteklerden dolayı teşekkür eden Hayaller Gerçek Olsa Derneği Kurucusu şarkıcı ve oyuncu Fulden Uras, "Bu hastalığın tedavisi yok. Dünya’da 20 bin Türkiye’de 1500 çocuğumuz bu hastalığın pençesinde. Çocuklarımızın ilaçlarını sağlamak için sizlerin desteğiyle mücadele ediyoruz. Bu tür destekler artıkça çocuklarımızın yaşam standartları yükselecektir" dedi.

Modacı Can Çapar, "Beş yıldır kelebek hastası çocuklarımızın tedavisine destek vermek için bu tür organizasyonlar düzenliyoruz. Her şey çocuklar için" diye konuştu.

Modacı Yıldırım Mayruk ise, "Çocuklarımız için buradayız. 45 parçadan oluşan 2019 yaz koleksiyonlarımı ilk defa Marmaris’te tanıtıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Böyle ünlü sanatçılarla çok anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizleri mutlu etti. İhtiyaç sahibi çocuklara destek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

İki saat süren defile ardından Başkan Oktay, modacılara, etkinliğe destek veren sponsorlara plaket ile teşekkür etti. Elde edilecek gelirin kelebek hastası çocuklara aktarılacağı bildirildi.