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Ünlü markaların parfümlerinde Gülümseten Kasım indirimleri başladı
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Ünlü markaların parfümlerinde Gülümseten Kasım indirimleri başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
05.11.2024 15:09
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Koku, hafızamızın en güçlü anahtarlarından biri. Bir parfüm, bizi geçmişe götürebilir, duygularımızı harekete geçirebilir veya geleceğe dair umutlar taşıyabilir. O halde koku koleksiyonunuza yeni bir parça ekleme vakti geldi! Calvin Klein, Guess ve Hugo Boss gibi devlerin en özel parfümleri, Gülümseten Kasım Fırsatları'nda sizleri bekliyor. Hangi koku, sizin için uygun? Keşfetmeye hazır mısınız?

Hayatın her anı, özel bir kokuyla taçlanmayı hak ediyor. İster romantik bir akşam yemeği, ister önemli bir toplantı, isterse de sadece kendinle baş başa huzurlu bir an olsun, doğru parfüm, her adımda ardınızda unutulmaz bir iz bırakır. Bazen sofistike bir dokunuş, bazen zarif bir çiçek bahçesi ya da güçlü bir baharat rüzgarı… Şimdi, dünyaca ünlü markaların en sevilen parfümlerini keşfetme zamanı! Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında hem kadın hem de erkek parfümlerinde özel indirimler var. Kendi tarzınıza ya da sevdiklerinize hitap edecek bir parfüm bulmak için içeriğimize göz atın ve bu fırsatı kaçırmayın.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım'ın tüm indirimlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

İndirimdeki tüm parfümleri görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

1.nDavidoff Cool Water Man EDT Parfüm, 125ml

1

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Uzun süredir kullanıyorum, kokusu uzunca bir süre kıyafetimde kaldı."

  • "Kalıcılığı iyi. Herkese öneririm."
Ürünü İncele

2. Christian Dior Poison EDT 100 ml Kadın Parfüm

2

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün özenli paketlenmiş ve orijinaldi."

  • "Bu kokuyu seviyorum, 30 yıldan fazla bir süredir kullanıyorum."
Ürünü İncele

3. Guess Uomo Acqua Edt 100 ml Erkek Parfüm

3

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi bir parfüm. Uzun süre kalıcı."

  • "Çok güzel kokuyor. İlk kez kullandım."
Ürünü İncele

4. Bella Vita Paradiso EDP 100 ml Kadın Parfüm

4

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gerçekten güzel kokuyor. İlk aldığımda kokuya aşık oldum."

  • "Her gün kullanıyorum."
Ürünü İncele

5. Guess Imprimé Mer EDP Erkek Parfüm

5

Kullanıcılar ne diyor?

  • " O kadar kalıcı ki kıyafet yıkanana kadar mükemmel kokuyu alıyorsunuz."

  • "Favorilerimden biri. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

6. Calvin Klein Beauty EDP 100 ml Kadın Parfüm

6

Kullanıcılar ne diyor?

  • "En sevdiğim parfüm, çok iyi. Kokusu uzun süre kalıyor."

  • "Karımın en sevdiği koku."
Ürünü İncele

7. Hugo Boss Bottled Unlimited Edt 100 ml Erkek Parfüm

7

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kendine özgü ve belirgin bir kokuya sahip. Oldukça kalıcı."

  • "En sevdiğim parfüm Güzel koku. Mükemmel, kalıcı ve en önemlisi Amazon sayesinde çok uygun bir fiyata aldım."
Ürünü İncele

8. Lancome Idole Nectar EDP 100 ml Kadın Parfümü

8

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika! En sevdiğim parfüm!"

  • "Müthiş bir parfüm! Tekrar alacağım."
Ürünü İncele

9. Jean Paul Gaultier Scandal Le Parfum EDP 100 ml Erkek Parfüm

9

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi bir parfüm, karamelli mandalina gibi çok tatlı bir kokusu var."

  • "Günlük kullanım için iyi. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

10. Estée Lauder Pleasures EDP Kadın Parfüm 50 ml

10

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika koku eşim çok beğendi."

  • "Çok güzel kokuyor. Tüm gün kalıcı."
Ürünü İncele

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Bu içerik 25 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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