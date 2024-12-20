Ünlü mimar Turgut Toydemir, hayatını kaybetti! İstanbul'da trafikte tartıştığı polis tarafından vurulmuştu

İstanbul Kavacık'ta 86 yaşındaki ünlü mimar Turgut Toydemir, trafikte aracıyla seyir halindeyken; görev saati dışında kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru S.Ç. ile tartıştı. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen polis memuru S.Ç., durmayan araca doğru tabancasıyla rastgele ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Turgut Toydemir ağır yaralanırken; aracırefüje çarparak durdu. Ünlü mimar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis S.Ç. silahıyla birlikte gözaltına alındı. Ünlü mimardan acı haber ise bu sabah geldi. Toydemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşte detaylar...

SİLAHINI ÇIKARIP PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ

Dün akşam saatlerinde, Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde aracıyla ilerleyen Turgut Toydemir ile kendi aracıyla seyreden polis memuru S.Ç. arasında trafikten kaynaklanan tartışma yaşanmış, Toydemir, S.Ç'nin araca doğru silahla ateş açması sonucu vurulurken, aracı ise bir süre ilerledikten sonra refüje çarparak durabilmişti.

ÜNLÜ MİMAR TOYDEMİR AĞIR YARALANMIŞTI

Ağır yaralanan Toydemir, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye, sonra da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip ameliyata alınmıştı.

EMNİYETİN AÇIKLAMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden silahla yaralama olayına ilişkin yapılan açıklamada, "Polis memuru S.Ç'nin aracı ile seyir halindeyken diğer araç sürücüsü Turgut Toydemir ile aralarında trafik nedeniyle tartışma çıktığı, S.Ç'nin aracı durdurmak istemesi ve Toydemir'in durmaması üzerine S.Ç'nin silahıyla araca doğru ateş etmesi sonucu Toydemir'in yaralandığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

POLİS MEMURU AÇIĞA ALINIP GÖZALTINA ALINMIŞTI

Açıklamada, silahıyla birlikte yakalanan polis memuru S.Ç'nin açığa alınarak görevden uzaklaştırıldığı ve "kasten yaralama" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin adli ve idari olarak devam ettiği bildirilmişti.

TURGUT TOYDEMİR KİMDİR?

1938 yılında İstanbul’da doğan Turgut Toydemir, 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesindeki T.O. Mimarlık Fakültesinde mimar olarak mezun oldu. 1969 yılında İstanbul Devlet Mimar Mühendis Akademisi'nde yüksek lisans yaptı.

Turgut Toydemir, Türkiye’nin yaşayan en eski aktif çalışan mimarlarından biridir. Toydemir, 1961 yılında İstanbul’da kurduğu mimarlık ofisi ile 1961-2018 Türkiye ve diğer ülkelerde 20 milyon metrekareyi aşan binin altında proje gerçekleştirdi.

(AA-DHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır