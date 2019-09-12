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Ünlü moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu öğrencilerle buluştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

Uluslararası moda arenasında başarıları ile adından söz ettiren ve ülkemizi temsil eden moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu, Altier Academy Moda Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Ünlü moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu öğrencilerle buluştu

Uluslararası moda arenasında başarıları ile adından söz ettiren ve ülkemizi temsil eden moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu, Altier Academy Moda Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Akademinin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe farklı bölümlerden öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.
Uluslararası eğitim veren Moda Akademisi ‘Altıer Academy’ geleceğin moda profesyonellerini modern ve yenilikçi eğitimlerle buluşturuyor. Eğitimlerin yanı sıra Türkiye’nin önde gelen moda tasarımcıları ile tanışma imkanı, konferanslar, sergiler ve farklı içerikte etkinlikler sunarak öğrencileri her açıdan profesyonel iş hayatına hazırlıyor. Akademi bu kapsamda düzenlediği, ‘Başarılı Bir Moda Tasarımcısı ve Uluslararası Bir Marka Olmak’ adlı seminerde ünlü moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu’nu ağırladı.
Akademinin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Erdemoğlu, öğrencilere başarı hikayesini ve tasarım sürecindeki stratejilerini anlattı. Moda öğrencilerinin gelecekte dikkat etmeleri gereken noktalara yönelik birçok konu hakkında bilgi ve tecrübelerini aktaran ünlü modacı dinleyenlerini aydınlattı.
Sezen Aksu’nun unutulmaz şarkılarından ilham aldığı “Onu Alma Beni Al” isimli 2019-2020 Sonbahar-Kış erkek koleksiyonuyla İstanbul Moda Haftası’nda bir defile gerçekleştirerek oldukça beğeni toplayan Erdemoğlu, uzun zamandır sektörde gerçekleştirdikleriyle Moda Ödülleri’nde “En Moda Erkek Tasarımcısı” seçilmişti.

Ünlü moda tasarımcısı Emre Erdemoğlu öğrencilerle buluştu

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