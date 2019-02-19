HABER

Ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 15:11 | Son Güncelleme

Chanel’in ikonik moda tasarımcısı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti.Chanel’in sanat direktörü ikonik moda tasarımcısı Karl Lagerfeld birkaç haftadır devam eden hastalığına yenik düşerek 85 yaşında hayatını kaybetti.

Chanel’in ikonik moda tasarımcısı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti.
Chanel’in sanat direktörü ikonik moda tasarımcısı Karl Lagerfeld birkaç haftadır devam eden hastalığına yenik düşerek 85 yaşında hayatını kaybetti. Lagerfeld, 22 Ocak’ta Paris’te Chanel’in gerçekleştirdiği iki moda şovunu kendisini yorgun hissetmesi nedeniyle kaçırmıştı. İkinci gösteriyi kaçırdıktan sonra yapılan açıklamada, "Chanel’in sanat direktörü Lagerfeld kendini yorgun hissettiği için modaevinin sanat stüdyosu direktörü Virginie Viard’dan onu temsil etmesini istedi" ifadeleri yer almıştı. Bu Lagerfeld’in kaçırdığı ilk defileydi.
Karl Lagerfeld, Coco Chanel tarafından kurulan ikonik moda evine 30 yıldan uzun bir süredir başkanlık ediyordu.

Ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

Ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

Ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

Ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

Ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

Ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

Ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

Ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

Ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

Ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

Ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

Ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

Ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Itır Esen'den Survivor paylaşımı!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

Koruma altındaki kelaynaklar doğaya bırakıldı

Hakkari'nin damla taş mağarası büyülüyor

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

Metropollere saldırı için gönderilen PKK'lı terörist yakalandı

Metropollere saldırı için gönderilen PKK'lı terörist yakalandı

Muş'ta terör operasyonu: 48 sığınak imha edildi

Muş'ta terör operasyonu: 48 sığınak imha edildi

Çantasından çıkanlar şaşırttı

Çantasından çıkanlar şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.