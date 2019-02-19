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Ünlü modacı Karl Lagerfeld hayatını kaybetti

19.02.2019 15:59 | Son Güncelleme

Ünlü Alman moda tasarımcısı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayatını kaybetti.

Lagerfeld'in tasarımcılığını yaptığı dünyaca ünlü Chanel Modaevi Lagerfeld'in vefatını doğruladı.Ünlü Alman modacı Karl Lagerfeld bugün 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Lagerfeld'in Ocak ayında Paris Moda Haftası kapsamındaki Chanel defilesine katılmaması sağlığı hakkında söylentilerin ortaya atılmasına neden olmuştu.

Lagerfeld'in uzun yıllardır kreatif direktörlüğünü yaptığı Chanel Modaevi, modacının dünyaya geldiği Hamburg'da yaptığı açıklamada vefatını kamuoyuna duyurdu.

Moda dünyasında "Kral Karl" olarak anılan Lagerfeld, Chanel'le özdeşleşmişti. Lagerfeld, 36 yıldan bu yana Chanel için çalışıyordu. Lagerfeld, Chanel'in yanı sıra bir dönem Fendi'de de kreatif direktörlük görevini üstlenmişti.

dpa/AFP,BÖ/AG

© Deutsche Welle Türkçe

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