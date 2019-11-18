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Ünlü modacının tesettür kombinlerine onur ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 12:04 | Son Güncelleme

Tesettür giyim modasında genel olarak yön verici ve en önde gelen isimlerden bir tanesi olan Suna Yurtalan, Gelin Damar Dergisi etkinliğinde de büyük başarısı ile Yılın Gelin Damat Fashıon Day Onur Ödülü’nün sahibi oldu.Tesettür mağazacılığı denince Türkiye’de en önde gelen isimlerden birisi olan ve son olarak da Van’da yeni bir şube açan Setri-Nur firması Yönetim Kurulu Başkanı Suna Yurtalan, “İlk olarak iş hayatına evindeki bir dikiş makinesi ile başlayan ve şu anda ise 25 farklı şehirde tesettür markasının şubesi olan Yurtalan asla iş konusunda istikrarını bozmuyor.

Ünlü modacının tesettür kombinlerine onur ödülü

Tesettür giyim modasında genel olarak yön verici ve en önde gelen isimlerden bir tanesi olan Suna Yurtalan, Gelin Damar Dergisi etkinliğinde de büyük başarısı ile Yılın Gelin Damat Fashıon Day Onur Ödülü’nün sahibi oldu.
Tesettür mağazacılığı denince Türkiye’de en önde gelen isimlerden birisi olan ve son olarak da Van’da yeni bir şube açan Setri-Nur firması Yönetim Kurulu Başkanı Suna Yurtalan, “İlk olarak iş hayatına evindeki bir dikiş makinesi ile başlayan ve şu anda ise 25 farklı şehirde tesettür markasının şubesi olan Yurtalan asla iş konusunda istikrarını bozmuyor. Tesettür gelinliklerde en çok aranan markaların da başında gelen Yurtalan, hikayesi ile genç nesillere de ders niteliğinde gösterilecek bir gelişim kaydetmiş durumda” dedi.
Boş oturup vaktimi boşa harcamak yerine geçimimi sağlamaya çalıştım
Yaklaşık olarak 25 seneden beri moda sektörü içerisinde yer alan ve bir diğer yandan da kendi firması olan Setr-i Nur firmasının Yönetim başkanlığını yürüten Suna Yurtalan, moda sektörüne giriş yapmadan önce de bir dönem hemşirelikte yaptığını belirtti.
Yurtalan,"Boş oturup bütün vaktimi boşa harcamak yerine, evimdeki dikiş makinesi ile bir şeyler yapıp çocuklarımın geçimini sağlamaya başladım" açıklamasını yaptı.
Tesettür giyimi konusunda ise bir kaç tüyo veren Yurtalan, bu tarz giyim türlerinde en önemli etkenin renk uyumları ve aksesuarların birbiri ile koordine oluşunun öneminde bahsetti. Yurtalan, "Tabi ki her rengin birbiri ile uyumlu olması gerçekçi olmak gerekirse mümkün değil. Fakat kullandığınız rengin yakın tonları ile uyumu fazlasıyla uyumlu bir görünüm elde etmenizi sağlamaktadır dedi. Bu tarz birbirine bağlılık ile devam eden kombinler, sizlere fazlasıyla şıklık katacak ve renklerin bağlılığı ile farkında olmadan efsane bir görünüme sahip olacaksınız. Uyumlu giyinmek ve renk kombinasyonları dolabınızdaki ürünler ile bazen zor olabilse de istediğimiz görünüme ve giyim tarzına ulaşmak bizi fazlasıyla mutlu edecektir" diye konuştu.
Kendilerini geliştirmek isteyen bayanları da unutmayan Yurtalan onlara da bir kaç tavsiye vermeyi ihmal etmeyi etmedi, "Hepimizin bildiği üzere Anadolu kadını çalışkandır, Boş oturup vakitlerini boşa harcamak yerine herhangi bir şey ile meşgul olmalıdırlar, bir şeyler ile uğraşıp aile ekonomisine de katlıları olması gerektiğini de düşünmekteyim. Bir kadın kesinlikle eşinin veya çocuğunun kazanmış olduğu maaşa bakmamalı, evin ekonomisine de fazlasıyla katkıda bulunmalıdır. Ben bu tarz bir düşünce ile çıkmış olduğum bu yolda başarıyı bu şekilde elde ettim "
Almış aldığı ödül sonrası ise Gelin Damat dergisi için de başarı dileklerini sunan Suna Yurtalan, herkes için hayırlısı olmasını temenni ettiğini de izleyicilerine bildirdi. İkinci senesi olan firmanın gelişimi için de güzel dileklerini sahnede ödülünü aldıktan sonra kısa bir konuşma ile bildirdi.

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