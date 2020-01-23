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Ünlü model Alessandra Ambrosia, 17 Mart'ta İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:43 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en büyük moda şovu Dosso Dossi Fashion Show'un yönetimi, her yıl haziran ayında Antalya'da gerçekleştirdikleri moda şovunu bu sene mart ayında İstanbul'da düzenlemeye karar verdi.

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'nin en büyük moda şovu Dosso Dossi Fashion Show'un yönetimi, her yıl haziran ayında Antalya'da gerçekleştirdikleri moda şovunu bu sene mart ayında İstanbul'da düzenlemeye karar verdi. Bu yılki defilenin baş mankeni ise Alessandra Ambrosio olacak. Ambrosio, 17 Mart'ta İstanbul'daki moda şovuna çıkacak.
Hilton İstanbul Bosphorus'ta, 16- 18 Mart'ta düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show, 20 ülkeden yaklaşık 5 bin moda profesyonelini buluşturacak. Uzun süre konuşulacak etkinliğe hazırlandıklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, top model geleneğini İstanbul'da da sürdüreceklerini ve Alessandra Ambrosio'yu ağırlayacaklarını söyledi.
Victoria's Secret podyumlarından 2 yıl önce emekliye ayrılan Alessandra Ambrosio'nun, podyum hasretini İstanbul'da gidereceğini kaydeden Ersalan, "17 Mart günü İstanbul Kongre Merkezi'nde özel bir sahnede Ambrosio'yu ağırlayacağız. Ses, ışık ve dekoruyla uzunca süre konuşulacak bir podyumda ünlü top modeli izleyeceğiz. Ambrosio, 2020 sohbahar- kış kreasyonlarından oluşan 4 giysi ile podyumda yürüyecek. Koreografisini Yasin Soy'un hazırlayacağı defilede ünlü top modele yaklaşık 100 manken eşlik edecek" dedi.
ÜNLÜ MODEL, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Ünlü top model Alessandra Ambrosio, İstanbul'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show'da yer alacağını sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajla duyurdu. İngilizce yayımladığı mesajda Ambrossio, "Merhaba Türkiye, 17 Mart'ta Dosso Dossi Fashion Show'a gelecek olmaktan heyecanlıyım. Yakında görüşmek üzere" dedi.

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