MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ünlü model Emily Ratajkowski doğum anını paylaştı!

Ünlü model Emily Ratajkowski doğum anını paylaştı!

20.03.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan İngiliz model Emily Ratajkowski, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ratajkowski, doğum sırasında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Üç yıl önce oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evlenen model Emily Ratajkowski, geçtiğimiz haftalarda anne olmuştu.

Emily Ratajkowski

Erkek bebek dünyaya getiren Ratajkowski, doğumun 8 Mart'ta gerçekleştiğini açıklamıştı.

DOĞUM ANINI PAYLAŞTI

DOĞUM ANINI PAYLAŞTI
Mutluluğunu takipçileriyle paylaşmaya devam eden Emily Ratajkowski, eşi Sebastian Bear McClard ile birlikte Sylvester adını verdikleri oğlunu dünyaya getirirken çekilen fotoğraflarını da yayınladı.
Instagram'da 27 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü modelin gönderileri çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Ratajkowski'ye yorumda bulunan ünlü isimlerin arasında altı ay önce ilk bebeğini dünyaya getiren Gigi Hadid de vardı.

"HAYATIMIN EN GERÇEKÜSTÜ SABAHINDA GELDİ"

"HAYATIMIN EN GERÇEKÜSTÜ SABAHINDA GELDİ"
Mutlu haberi on gün önce takipçileriyle paylaşan Emily Ratajkowski, bebeğini emzirirken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
Büyük bir sevinç yaşayan Ratajkowski, bebeği için "Hayatımın en gerçeküstü, en güzel ve aşk dolu sabahına geldi" ifadelerini kullanmıştı.

KİTAP YAZDI

KİTAP YAZDI
İngiliz model geçtiğimiz günlerde kitap yazdığını duyurmuştu. Ratajkowski, 'My Body' (Benim Vücudum) adlı kitabında kendi kişisel keşiflerini anlattığını belirtmişti.
Çiçeği burnunda anne, "Bunu okumanız için sabırsızlanıyorum" diyerek, kitabının 2022 yılında piyasaya çıkacağını açıklamıştı.
Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eski manken evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

Eski manken evine gelen polisleri üstsüz karşıladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Vahşi leopar'

Süper minisiyle Instagram'ı salladı! 'Vahşi leopar'

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Alevilere yönelik sözü kariyerini bitirdi!

Alevilere yönelik sözü kariyerini bitirdi!

Diğer Haberler

Pelin Çift kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi...

Pelin Çift yine gündemde!

Hayko Cepkin 3 yıl süren tazminat davasını kazandı

Hayko Cepkin 3 yıl süren tazminat davasını kazandı

Doğa Rutkay kaç yaşında ve aslen nereli? Doğa Rutkay evli mi?

Doğa Rutkay, Müşfik Kenter'le olan anısını anlattı

Hande Erçel Murat Can Akdoğan ile aşk yaşıyor mu? Hande Erçel o soruyu duymazdan geldi

Hande Erçel Murat Can Akdoğan ile aşk yaşıyor mu?

Saba Tümer ilk kez anlattı: 'Babam uçakta kaçırılınca yaptıklarım herkesi şok etti'

Saba Tümer: Babam kaçırılınca gazeteyle tanıştım

Koronaviruse yakalanan Ali Sunal'dan kötü haber! Ali Sunal'ın sağlık durumu nasıl?

Ali Sunal'dan kötü haber! Ali Sunal'ın sağlık durumu nasıl?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.