Ünlü model Emily Ratajkowski doğum anını paylaştı!

Üç yıl önce oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evlenen model Emily Ratajkowski, geçtiğimiz haftalarda anne olmuştu.

Emily Ratajkowski

Erkek bebek dünyaya getiren Ratajkowski, doğumun 8 Mart'ta gerçekleştiğini açıklamıştı.

DOĞUM ANINI PAYLAŞTI Mutluluğunu takipçileriyle paylaşmaya devam eden Emily Ratajkowski, eşi Sebastian Bear McClard ile birlikte Sylvester adını verdikleri oğlunu dünyaya getirirken çekilen fotoğraflarını da yayınladı.

Instagram'da 27 milyondan fazla takipçisi bulunan ünlü modelin gönderileri çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ratajkowski'ye yorumda bulunan ünlü isimlerin arasında altı ay önce ilk bebeğini dünyaya getiren Gigi Hadid de vardı.

"HAYATIMIN EN GERÇEKÜSTÜ SABAHINDA GELDİ" Mutlu haberi on gün önce takipçileriyle paylaşan Emily Ratajkowski, bebeğini emzirirken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Büyük bir sevinç yaşayan Ratajkowski, bebeği için "Hayatımın en gerçeküstü, en güzel ve aşk dolu sabahına geldi" ifadelerini kullanmıştı.

KİTAP YAZDI İngiliz model geçtiğimiz günlerde kitap yazdığını duyurmuştu. Ratajkowski, 'My Body' (Benim Vücudum) adlı kitabında kendi kişisel keşiflerini anlattığını belirtmişti.