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Ünlü model itiraf etti: Erkeklerle hemen yattım ve kaybettim

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.11.2018 11:35 | Son Güncelleme

Büyük beden model olarak adını duyuran Ashley Graham özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulunurken "Flört ettiğim erkeklerle çok kısa sürede yatağa girdiğim için hep kaybettim'' şeklinde itirafta bulundu.

Büyük beden model olarak adını duyuran Ashley Graham özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ashley Graham

Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow'un Goop adlı internet sitesine konuk olan Graham, 10 yıldır birlikte olduğu kocasıyla tanışıncaya kadar sürdürdüğü yıpratıcı ilişkilerden de söz etti.

'KISA SÜREDE YATAĞA GİRDİĞİM İÇİN KAYBETTİM'

'KISA SÜREDE YATAĞA GİRDİĞİM İÇİN KAYBETTİM'
Graham, erkekler konusunda arka arkaya hata yapmasının nedenini de "Flört ettiğim erkeklerle çok kısa sürede yatağa girdiğim için böyle olduğunu düşünüyorum" diye anlattı.
Graham yaşadığı bu kötü tecrübelerin ardından evleninceye kadar kimseyle cinsel anlamda birlikte olmamaya karar verdiğini de anlattı.

YA KİLİSYE YA REHABİLİTASYON MERKEZİNE

YA KİLİSYE YA REHABİLİTASYON MERKEZİNE
Başına gelenler yüzünden annesinin kendisine "ya kiliseye gidersin ya da rehabilitasyon merkezine" dediğini anlatan Graham "Bir alkolik olmadığımı düşündüm. Bu yüzden de rehabilitasyona girmek yerine kiliseye gitmeyi tercih ettim" diye konuştu.

EVLENDİĞİ ADAMI DA UCUZ SANMIŞ

EVLENDİĞİ ADAMI DA UCUZ SANMIŞ
Şu an evli olduğunu ifade eden Graham, Justin Ervin ile de o dönemde tanıştığını söyledi. Başlarda onun da tıpkı eski sevgilileri gibi "ucuz" bir adam olduğunu düşündüğünü de itiraf etti. Ama olup bitenler onu yanılttı.
''Tanıştıktan ve görüşmeye başladıktan bir ay sonra Justin bana kendine bir eş aradığını söyledi. Daha sonra da evlenmeye karar verdik.'' diyen Ashley Graham, Justin Ervin"in "evleninceye kadar kimseyle birlikte olmama" kuralını yıkmadığını da sözlerine ekledi.
Graham'ın bu sözleri üzerine Gwyneth Paltrow "Sana söylemem gerekiyor ki Oprah ile yaptığım yayından beri ilk kez ağlıyorum" dedi ve gözyaşı döktü.
İşte Ashley Graham'ın paylaşımlarından bazıları...
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Ashley Graham flört

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