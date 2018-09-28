HABER

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2018 11:42 | Son Güncelleme

IRAKLI fotomodel Tare Fares (22), Bağdat’ta uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Daha önce IŞİD terör örgütünden ölüm tehditleri alan Fares, Erbil’de yaşıyordu.

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Fotomodel Tara Fares, dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

5bade47e7152d823b8609aff

Iraklı bir baba ile Lübnanlı bir annenin kızı olan 1 çocuk annesi Fares, daha önce birkaç kez IŞİD terör örgütünden ölüm tehditleri almış, Bağdat’ı terk ederek Erbil'de yaşamak zorunda kalmıştı.

Bisiklet sürerken silahlı saldırıya uğradığı belirtilen Tara Fares’in, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Fares’in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERSeks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!Seks robotu genelevinden görülmemiş fotoğraflar!
Maduro: İnsan Hakları İhlalleri AraştırılabilirMaduro: İnsan Hakları İhlalleri Araştırılabilir
Erdoğan’ın ziyaretinde Can Dündar kriziErdoğan’ın ziyaretinde Can Dündar krizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ünlü model ırak Tare fares Erbil Bağdat IŞİD DAİŞ fotomodel

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Yasak aşkta korkunç son! Birsen'i öldüren telefon...

Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Canlı yayında özür dileyip intihar etti!

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Seda Akgül 4 Kadın Zamanı'ndan neden ayrıldı? Seda Akgül'den Kanal D'ye veda açıklaması

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ege'yi vuracak kasırgayı dünya böyle duyurdu

Ege'yi vuracak kasırgayı dünya böyle duyurdu

Marilyn Monroe'nun düğün arabası satışa çıkıyor

Marilyn Monroe'nun düğün arabası satışa çıkıyor

Erdoğan’ın ziyaretinde Can Dündar krizi

Erdoğan’ın ziyaretinde Can Dündar krizi

O dünyanın en ateşli denizcisi! Kimse gözünü alamıyor

O dünyanın en ateşli denizcisi! Kimse gözünü alamıyor

Bilim insanlarından çok önemli 'sanal seks' uyarısı

Bilim insanlarından çok önemli 'sanal seks' uyarısı

'Yüz rekonstrüksiyon ameliyatı hayatımı değiştirdi'

'Yüz rekonstrüksiyon ameliyatı hayatımı değiştirdi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.