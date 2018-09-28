Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Fotomodel Tara Fares, dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Iraklı bir baba ile Lübnanlı bir annenin kızı olan 1 çocuk annesi Fares, daha önce birkaç kez IŞİD terör örgütünden ölüm tehditleri almış, Bağdat’ı terk ederek Erbil'de yaşamak zorunda kalmıştı.
Bisiklet sürerken silahlı saldırıya uğradığı belirtilen Tara Fares’in, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Fares’in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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