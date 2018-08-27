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Ünlü modelden itiraf: Artık beni tatmin etmiyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.08.2018 10:55 | Son Güncelleme

31 yaşındaki model Rosie Huntington-Whiteley yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

İşte bir dergi röportajında konuşan Rosie Huntington-Whiteley'in o açıklamaları...

Rosie Huntington-Whiteley'den itiraf

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Ünlü model Rosie Huntington-Whiteley, PorterEdit dergisine poz verdi.
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Yenilik yapmayı seven bir insan olduğunu belirten 31 yaşındaki model Rosie Huntington-Whiteley, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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İşte ünlü modelin söyeldikleri:
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“Fotoğraf çektirmek artık beni tatmin etmiyor.
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Çünkü bu işi zaten yıllardır yapıyorum. Eğer çekimler ortak çalışmaya dayalı bir süreçte ilerlemiyorsa, ilgilenmiyorum.
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İlk 10 yılımda gerçekleştirdiklerimi tekrar tekrar yaşamak istemiyorum”
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Rosie Huntington-Whiteley model

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