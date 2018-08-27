Ünlü modelden itiraf: Artık beni tatmin etmiyor

İşte bir dergi röportajında konuşan Rosie Huntington-Whiteley'in o açıklamaları...

Yenilik yapmayı seven bir insan olduğunu belirten 31 yaşındaki model Rosie Huntington-Whiteley, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Çünkü bu işi zaten yıllardır yapıyorum. Eğer çekimler ortak çalışmaya dayalı bir süreçte ilerlemiyorsa, ilgilenmiyorum.